'Mali Tatil' 2 Temmuz'da başlıyor

ASMO Başkanı Emrullah Tayfun Çavdar, Başkan Yardımcısı Necati Şen Yiğit, Disiplin Kurulu Başkanı Tamer Köroğlu, Disiplin Kurulu Üyesi Uğur Bolat, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa İnce, Sayman Yasemin Barlas, Sekreter Sadettin Hancıoğlu basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda muhasebecilerin genel sorunları anlatıldı, 'Mali Tatil' hakkında bilgi verdi. ASMO Başkanı Emrullah Tayfun Çavdar, 13 Haziran 1989 tarihinde uygulamaya giren Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun bu yıl 30'uncu yılını kutladıklarını söyledi. 30 yıl önce hazırlanan kriterlerin günümüzde gelişen teknoloji ve ihtiyaçlara göre değiştirilmesini istediklerini vurgulayan Çavdar, bu yılki 'Mali Tatil' uygulamasının 2-20 Temmuz arasında olduğunu açıkladı. Mali Tatil'in gerçekçi ve yaşanılabilir bir şekle kavuşturulmasının sektörün en büyük dileği olduğunu vurgulayan Çavdar, “Hali hazırda mevcut olan mali tatil, gerçek anlamda meslektaşlarımızın faydalanabileceği bir tatil değildir. Meslektaşlarımız olağan zamanda yaptıkları işleri yine bu dönemde yapmak zorunda kalmaktadır. Gerçek anlamda bir mali tatil olabilmesi için haziran ve temmuz ayına ait bildirimlerin, temmuzda değil ağustos ayında gerekli beyannamelerin verilmesi sağlanmalı" dedi. Meslektaşlarının hastalık, ölüm ve doğum gibi önemli zamanlarda bile beyanname ve bildirim göndermek zorunda kaldıklarını anlatan Çavdar, “Vergi mevzuatımız maalesef ölümü bile mücbir sebep olarak görmemektedir. Bu sebeple, mükellefler için geçerli olan mücbir sebep halinin meslek mensupları için de geçerli olması sağlanmalıdır. Mali müşavirlik mesleğinin, yetki ve sorumluluğunun dengeli bir yapıya kavuşturulması gerekmektedir" diye konuştu.



MALİ MÜŞAVİRLERİN YEŞİL PASAPORT TALEBİ

Düzeltme amaçlı verilen beyan ve bildirimlerde ceza uygulamasından vazgeçilmesi gerektiğini belirten Çavdar, "Son dönemlerde özellikle avukatlık hizmetleri üzerindeki vergi yükünün azaltılması ve belirli kıdeme sahip olanlara yeşil pasaport verilmesi yargı reformunun bir parçası olarak kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Serbest meslek gelirleri üzerindeki vergi yükü sadece avukatların değil, tüm meslek gruplarının sorunudur. Küreselleşen dünyada avukatlık hizmetlerinde olduğu kadar yabancı sermayeyle birebir çalışan meslek mensuplarımızın da yeşil pasaporta ihtiyaçları olduğu açıktır. Yapılacak reformların sadece bir gruba mal edilmemesi ve tüm serbest meslek grupları düşünülerek düzenlemeler yapılması gerekmektedir. Bu taleplerimizin Maliye Bakanlığına ve gerekli siyasi mercilerine ulaşmasını istiyor, çözüm arıyoruz" dedi.