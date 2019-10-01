'Mahşerin Dört Atlısı' ayakta alkışlandı

MURATPAŞA Belediyesi Kültür Salonu'nda sahnelenen iki perdelik 'Mahşerin Dört Atlısı'nda Fatma Sönmez (Neriman Hanım), Soner Kolbüken (Albay Bahri), Mustafa Ayaz (Proleter Fahri), Zafer Alpaslan (Aktör Rahmi), Adem Atar (Doktor) rol aldı.Devlet Tiyatrosu'ndan emekli Adem Atar'ın yazdığı eserde, çocukluklarından beri 'Mahşerin Dört Atlısı Apartmanı'nda yaşayan orta yaşlı 4 erkek, binada oturan güzelliği ve şıklığıyla dikkatleri toplayan Neriman Hanım'a yakın olabilmek için birbirleriyle yarışıyor. Başka bir kentte yaşayan ve yaz aylarında Mahşerin Dört Atlısı Apartmanı'ndaki dairesine kalan Neriman Hanım, erkeklerin bu zaaflarından yararlanarak evinin bakım ve onarım işlerinde çalıştırıyor. Ancak hepsi de yaptıkları işlerde sakatlanıyor. Neriman Hanım bu 4 adamı akşam yemeği için evine davet ediyor, hepsini konuşturuyor, geçmişleriyle ilgili bilgiler alıyor. Yemek sonunda erkekler Neriman Hanım'ın çocukluk arkadaşları 'Erkek Neriman' olduğunu anlayınca şoke oluyor. Yoğun ilgi gören oyun sonunda sanatçılar ayakta alkışlandı.