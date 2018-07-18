Mahmutlar'da yolcu otobüsü midibüsle çarpıştı: 2 yaralı

Akın BAYCAN

ALINAN bilgiye göre kaza, sabaha karşı 04:40 sıralarında Mahmutlar Mahallesi Belediye Kavşağı'nda meydana geldi. Hatay'dan Antalya'ya giden 31 FC 072 plakalı yolcu otobüsü Belediye Kavşağı'na geldiğinde kavşaktan kontrolsüz çıktığı ileri sürülen kuruyemiş yüklü midibüsle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle midibüs metrelerce savrulurken, ön kısmı hurdaya dönen otobüs ise güçlükle durabildi. Kazada, otobüs muavini ve midibüs sürücüsü ağır yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, yol kaza nedeniyle uzun süre trafiğe kapandı. Otobüste bulunan yolcular ise firma tarafından yönlendirilen bir başka otobüsle Antalya'ya gönderildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2018, 09:23