Mahir Ünal: CHP milli güvenlik sorunu haline dönüştü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, partisinin Muratpaşa Belediye Başkan adayı Gökçen Özdoğan Enç'in seçim çalışmalarına destek vermek için Antalya'ya geldi. Bir restoranda gazetecilerle bir araya gelen Mahir Ünal, Enç ile yıllardır beraber çalıştıklarını söyledi. Kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik eden Ünal, "8 Mart kutlanması değil hatırlanması gereken, kadınlarımızın eşit, özgür bireyler olarak toplumda var oluşlarının hatırlanması gereken bir gün" dedi.



'TÜRKİYE DEĞİŞİMİ YÖNETEREK YOLUNA DEVAM EDİYOR'

AK Parti iktidarının 17'nci yılının sonunda sokakta insanların gözlerine bakarak konuştuklarını belirten Ünal, "Çünkü sorunları beraber çözdük, samimi, gayretli ve içten davrandık. Yaşadığımız toplumsal sorunlarda milletimizle omuz omuza mücadele ettik. Doğruya doğru, yanlışa yanlış dedik. 1960 ile 2002 arasında 36 hükümet değişti, görev süreleri ortalama 1,5 yıl. Bu sürede istikrar üretilebilir mi? Geçmişte hükümetler değişiyordu, dertler sorunlar değişmiyordu. İnsanlarda umutsuzluk ve çaresizlik vardı. 2002'den bu yana kalmış bir sorun yok. Hem yerel yönetimlerde hem merkezi yönetimde sorunları çözdük. Yeni sorunlar da olacak tabi ki. Avrupa Birliği (AB) ile ilişkileri soruyorlar. 2005'teki AB ile biz hemen anlaşırız ama bugün o günlerin AB'si yok. Dünya değişirken Türkiye bu değişimi yöneterek yoluna devam ediyor" diye konuştu.



'CHP KENDİ SORUNLARINI ÇÖZEMİYOR'

Partilerin sorun çözme kapasitesine bakmak gerektiğini belirten Mahir Ünal, CHP'nin sorun çözme kapasitesi olmadığını savundu. Ünal, "Kendi iç sorunlarını yönetemeyen Türkiye'nin sorunlarını çözebilir mi? Türkiye'de halen çöpü konuştuğumuz CHP'li belediyeler var. Şişli'de 19 aydan beri maaşlarını alamayan ve çöpleri toplanmayan bir yer varsa, çok ciddi bir sorun ve bu sorunu çözemeyen bir siyasi irade var demektir. Biz de kamuoyu araştırmaları rakamları görmek için değil, toplumsal ihtiyacı ve seçmen algısını ölçmeye yönelik. Bugün AK Parti ile ilgili icraat kapasitesini sorduğumuzda hiçbir vatandaş AK Parti'nin yapabilirliğiyle ilgili endişe yaşamıyor. CHP'li seçmene soruyoruz, kendi partisinin ülkeyi yönetemeyeceğini düşünüyor. CHP seçmeni, partisinin kendi iç çekişmelerinden rahatsız" dedi.



MAVİ BALİNA VE MOMO UYARISI

Dünyada her şey değişirken CHP'nin değişmediğini ileri süren Mahir Ünal, şehirlerin de çocukların geleceği açısından değişime ihtiyacı olduğunu söyledi. Ünal, "Son günlerde internete çocuklarımız için 'momo' diye bir tehlike var, daha önce mavi balina vardı, çocukları şiddete ve intihara sürükleyen oyunlar. Şehirlerimizi çocuklarımıza göre dizayn etmemiz gerekiyor. Diğer canlıları alıp bir yere kapatmamız çözüm değil. Yeni şehir çözümleri bulmamız gerekiyor. Şehirlerin taşralaşmaması için kültür sanat üretmeleri gerekiyor. Bunlar için şehir için dertlenmemiz gerekiyor" diye konuşmasını sürdürdü.



CHP'Yİ ELEŞTİRDİ

Türkiye'nin birçok yerinde CHP'nin listelerinde HDP'liler olduğunu ileri süren Ünal, "CHP listelerinde Kandil'de konuşma yapan aday da gördük. Beka meselesi dediğimiz şey bütün dünyada milli meseleler söz konusu olduğunda o ülkenin siyaseti tek yürektir, bizde hariç. Muhalefet iktidara alternatiftir, düşman değildir. 15 Temmuz'dan sonra CHP öyle bir dil kullandı ki çok ağır ifadeler var. CHP, FETÖ yargılamaları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) götürüldüğünde önce hukuki bir altlık yaptı. CHP Türkiye'nin terörle mücadelesinde de Türkiye'nin yanında durmadı, yalnız bıraktı. AB ve ABD'ye Türkiye'yi şikayet etti. Suriye'de PYD'yi normal siyasi bir parti olarak gördü. CHP 'ne bekası' diyor. 15 Temmuz olmamış gibi, İskandinav ülkeleri gibiymişiz gibi konuşuyor. CHP son iki yılda aldığı pozisyonla milli güvenlik sorunu haline dönüştü" dedi.



ANKETLERİ NASIL OKUYOR?

Bir gazetecinin anketlere bakış açısı sorusu üzerine Mahir Ünal, dijital dönüşümün iyi okunması gerektiğini söyledi. İnternet coğrafyasının algıları, ilişkileri, iletişim biçimini temelden değiştirdiğini dile getiren Ünal, dijital dönüşümün ilk etkisinin 2011 yılında Arap baharında ortaya çıktığını söyledi. ABD'nin müdahale ettiği ülkelerde sosyal medyanın o ülkeyi nasıl şekillendirdiğini gördüklerini kaydeden Ünal, "Türkiye'de 55 milyon sosyal medya kullanıcısı var. Anlık verilere ulaşıyor. Seçmen davranışına etki eden davranışlar, haftalık günlük değişiyor. Anket firması sahadan veriyi çektiği anda çekilen anın kanaatini gösteriyor. Biz dijital platformları anlık takip ediyoruz. İyi bir kampanya yürütüyoruz. Antalya'da şu anda iyi durumdayız, ama belirttiğim nedenlerden dolayı rakam vermek mümkün değil" diye konuştu.



ENÇ: KADINLAR KARAR MEKANİZMALARINDA YER ALMAK İSTİYOR

AK Parti Muratpaşa Belediye Başkan adayı Gökcen Özdoğan Enç de, arkalarında inanmış bir kadro olduğunu söyledi. Enç, "Muratpaşa'da mevcut kazanımları koruyarak bütün ilçede hizmeti eşit şekilde dağıtmayı planlıyoruz. Muratpaşa'da bir eşitsizlik var, biz bunu gidereceğiz. Çalışmalarımızda 24 saat artık bize yetmiyor. Mevcut Belediye Başkanı Ümit Uysal'a nezaket ziyaretinde bulundum. Şu ana kadar sıkıntılı bir süreç yaşamadık. Antalya'ya yakışan bu. Kimsenin ötekileştirilmediği bir Muratpaşa'yı beraber oluşturacağız. Kadınların bize büyük ilgisi var. Biz artık 'kadınlar çiçektir' sözlerinden sıkıldık. Biz artık karar mekanizmalarında yer almak istiyoruz" dedi.