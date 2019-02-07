Mahfi Eğilmez, 'AB ve Türkiye Ekonomisi'ni değerlendirecek

Ekonomist Mahfi Eğilmez, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ATSO) tarafından düzenlenen toplantıda Avrupa Birliği ve Türkiye Ekonomisi'ni değerlendirecek.

Mahfi Eğilmez, 'AB ve Türkiye Ekonomisi'ni değerlendirecek
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ATSO’da faaliyet gösteren Antalya Avrupa Birliği Bilgi Merkezi 2019 yılı bölgesel etkinlikleri kapsamında, 13 Şubat Çarşamba günü saat 13.30'da Akra Barut Otel'de 'Türkiye ve Avrupa Birliği'nde Ekonomik Görünüm Toplantısı' gerçekleştiriyor. ATSO ve Avrupa Birliği işbirliğinde düzenlenen ve açılış konuşmasını ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin'in yapacağı toplantıda ekonomist Mahfi Eğilmez, Avrupa Birliği ve Türkiye Ekonomisi'ni değerlendirirken, katılımcılardan gelecek soruları yanıtlayacak. 

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