Mahalle konakları kırsalın buluşma adresi

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi, ilçelerdeki mahallelerin alt yapı ve üst yapı sorunlarını çözüp, hasret kaldıkları hizmetlere kavuştururken, kültürel ve sosyal hayatlarına katkı koyacak tesisler de kazandırıyor. Eğitimde taşımalı sisteme geçilmesiyle atıl durumda kalan eski köy okulları Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yenilenerek, vatandaşın sosyal aktivitelerini yapacağı mekânlar haline getiriliyor.

Sosyal yaşam alanları kazandırılıyor

Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri mahalle konağına dönüştürülecek okulların uzun süredir kullanılmadığı için tehlike arz eden çatılarını sökerek yenisini yapıyor. Tüm kapı ve pencere doğramaları yenileniyor, binanın dış ve iç cephesi sıvanıp boyanıyor. Tüm bunlardan sonra iç tefrişat işlemleri gerçekleştiriliyor.

17 eski köy okulu yenilendi

Bugüne kadar 17 eski köy okulu baştan aşağı yenilendi. Tamamlanıp hizmete giren mahalle konaklarıyla artık vatandaşlar düğün, toplantı, cenaze ve benzeri sosyal etkinliklerini bu konaklarda gerçekleştirebiliyor. Büyükşehir Belediyesi ayrıca kırsal bölgedeki mahallelerde okul, cami ve gençlik evlerine de gerekli onarım ve tadilat ve çalışmalarını gerçekleştiriyor.

