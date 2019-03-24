'Madama Butterfly'e alkış yağdı

HAŞİM İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenen librettosu Luigi Illica ile Giuseppe Giacosa'ya ait, G. Puccini'nin 'Madama Butterfly' adlı eseri, Yiğit Günsoy'un rejisiyle sahneye taşındı. Eserde Antalya DOB orkestrasını şef Alexandru Samuil, koroyu şef Mahir Seyrek yönetti. İtalyanca seslendirilen üç perdelik eserin koreografisini ve dekor tasarımını Gürcan Kubilay, kostüm tasarımını Gülden Sayıl, ışık tasarımını Mustafa Eski hazırladı. Dünya opera edebiyatının en önemli eserleri arasında yer alan yapıtta 'Madama Butterfly' rolünü Sevinç Bilgin- Nurdan Küçükekmekçi, 'Pinkerton' rolünü Koray Damcıoğlu- Burak Pektaş, 'Sharpless' rolünü Umut Tarık Akça- Serhat Konukman ve Melih Tepretmez, 'Suzuki' rolünü Gülçin Gültekin- Sibel Kızılateş ve Medine Tuganova, 'Goro' rolünü Devrim Demirel- Fatih Şanal, 'Bonzo' rolünü Toygarhan Atuner-Baturalp Bilgili, 'Yamadori' rolünü Baha İşler- Mehmet Ali Tutar, 'Kate' rolünü Tuğçe Oğuzülgen- Emel Öziş, 'Il Commissario Imperiale' rolünü Erdi Can Aybaş, 'L'Ufficiale Del Registro' rolünü Enis Ok sezon boyunca dönüşümlü canlandıracak.

ESERİN HİKÂYESİ

Madama Butterfly, kendisini kocasına adamaya hazır genç bir geyşadır. 15 yaşında olan Butterfly, Japonya'ya gelen Amerikan subayı Pinkerton ile evleniyor. Dinini değiştirmesiyle bunu kendi kültürüne bir hakaret olarak gören Butterfly'in ailesi onu reddediyor. Butterfly'in artık Pinkerton ve sadık yardımcısı Suzuki'den başka kimsesi kalmıyor. Pinkerton, evliliklerinden kısa süre sonra Amerika'ya dönüyor. Bu arada hamile olan Butterfly, senelerce sabırla Pinkerton'u bekliyor. Pinkerton ise Amerika'da evleniyor. Pinkerton 3 yaşına giren oğlunu alabilmek için tekrar Japonya'ya geliyor. Butterfly, hayaller kurduğu Pinkerton'un kendisine ihanet ettiğini düşünüp babasından kalma hançeri vücuduna saplayıp intihar ediyor. Dramatik sonla perdesi kapanan eserin yapımcıları, rol alan sanatçılar Antalya DOB Orkestrası ayakta alkışlandı, emeği geçenlere çiçekle teşekkür edildi. İzlenme rekoru kırması beklenen eser, 26 Mart Salı, 13 Nisan Cumartesi akşamları da sahnelenecek.