Lüks yatın oscarlarında Türk firmasına iki ödül

ANTALYA Serbest Bölge'de faaliyet gösteren Sarp Yachts firması, 2018'de yapımına başlanan iki yat projesiyle, tüm sektörlerde tasarım dünyasının en prestijli ödülü sayılan 'German Design Award 2019'da iki ödül birden kazandı. 3 bin 500 metrekaresi kapalı, 8 bin metrekare alanda faaliyet gösterdiklerini belirten Sarp Yachts Tersane Müdürü Emre Şandan, bir yat sahibinin tüm ihtiyaç ve taleplerini karşılayabilecek, özel imalat, süper lüks ve mega yatlar tasarlayıp ürettiklerini söyledi. Şandan, azami 80 metre uzunluğa kadar tekne üretebilecek alt yapı ve yönetim sistemiyle birlikte, üretim ve mühendislik kapasitesine sahip olduklarını kaydetti.



TÜRKİYE'DEKİ İKİ FİRMADAN BİRİ

Mega yat üretiminde dünyanın ilk sırasında yer alan bağımsız kalite denetleme kuruluşu American Bureau Shipping (ABS) denetiminde ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001 OHSAS kalite sistemleri oluşturulduğunu belirten Şandan, bu 3 kalite belgesini işletmesinden dolayı Entegre Yönetim Sistemi'ne sahip Antalya Serbest Bölgesi'ndeki ilk ve tek, Türkiye'de iki yat tersanesinden biri olduklarını dile getirdi.



İSMİ, İNCİNİN ANA MADDESİ NACRE

Emre Şandan, Alman Tasarım Konseyi (German Design Council) tarafından düzenlenen ve tasarım alanında yenilikçi ve öncü fikirlerin yarıştığı German Design Award 2019'da, İtalyan Hotlab firması tarafından tasarlanan teknolojik üstünlüğü ve benzersiz el işçiliğiyle göz kamaştıran Nacre 60'ın, 'Winner' ödülü sahibi olduğunu açıkladı. 60 metre uzunluğundaki Nacre'nin imalatına 2018'de başlandığını söyleyen Şandan, “Nacre, incinin ana maddesini oluşturan, inciye mükemmel kristal parlaklığını veren sedef anlamına gelmektedir. Sarp Yachts, bu son derece değerli, güçlü ve dayanıklı hazineden esinlenerek yeni nesil yatı tasarladı. Nacre her türlü lüks ve konforu hayal edebileceğiniz gösterişli bir yat. Teknolojik yenilikleri ve kusursuz el işçiliğiyle birleşerek sedefin parlak nazik katmanlarını teknenin genelinde yansıtıyor" dedi.



İÇİNDE HERŞEY VAR

Yatın dış dizaynının her dem tazeliğini koruyacak, hiç eskimeyecek bir yaklaşımda zarif, spor, modern ve klasik arasında bir denge sağlandığını anlatan Şandan, “Yatın arka havuzluğunda yer alan 90 metrekare beach club, sancak ve iskele her iki taraftan açılan 6 metrelik kapaklarıyla, sahibine konforlu bir deniz keyfi sunuyor. 12 misafir kapasitesine sahip. Ana güvertede konumlanmış tam genişlikte, ayrı çalışma ofisi, erkek ve kadın için ayrı giyinme odaları, gövde açılır balkonu, erkek ve kadın için ayrılmış banyo alanlarıyla, tekne sahibi kamarası mevcut. Teknede alt güverteden güneşlenme güvertesine kadar hizmet veren cam bir asansör yer alıyor. Teknede 2 adet havuz var" diye konuştu.



XSR 85 ÇEVRE KİRLİLİĞİ YARATMIYOR

Emre Şandan, The German Design Award 2019'da, Türk tasarım şirketi Red Yacht Design tarafından dizayn edilen yeni nesil hibrit motor yat serisinin ilk teknesi XSR 85'in 'Special Mention' ödülünü kazandığını söyledi. Yeni nesil hibrit motor yat serisinin, yenilikçi vizyon ile adından hep övgüyle söz ettiren Sarp Yachts'ın en büyük projelerinden biri olduğunu belirten Şandan, bu serinin ilk teknesi olan XSR 85'in üretimine de 2018'de başlandığını kaydetti.



ÇEVRE DOSTU YOL SUNUYOR

Su ve hava kirliliğine karşı yat inşa sektöründe yenilenebilir enerji kullanımı, fosil yakıtlardan dolayı oluşan çevre kirliliğinin azaltılması ve dünyadaki en yeni teknolojilerin takibi ve uygulanmasında farkındalık yaratmayı hedeflediklerini açıklayan Şandan, "Paralel hibrit sevk sistemi teknelerde gürültü, vibrasyon ve emisyon değerlerini minimuma indirecek ve operasyon giderlerini azaltacak. XSR serisi, teknelerde zaman geçirmek için çevre dostu yol sunuyor. Kombin bir şekilde çalışan elektrik ve içten yanmalı motorların kümülatif emisyon değeri yaklaşık yüzde 50 oranında azaltılıyor" dedi.



MAKSİMUM SESSİZLİK

Hollandalı Van Oossanen firmasının patentli hızlı deplasman gövde formunu geliştirdiğini kaydeden Şandan, “XSR serisi tekneler elektrik tahrik sistemini kullanarak, yavaş seyirlerde neredeyse sıfır maliyetle tekneyi kullanma olanağı sunuyor. Elektrikli motorların bakım periyodu, içten yanmalı motorlardan daha uzun olduğundan tekne sahibine düşük bakım süresi ve maliyet tasarrufu sağlıyor. Elektrik motorları egzoz gazı olmadan sessizce çalıştığında Sarp Yachts yeni XSR serisi, denizin sesini dinleyebileceğiniz maksimum huzur ve sakinliği sunuyor. Motor gücü ile XSR teknelerinde en yüksek manevra kabiliyeti ile etkin ve güçlü bir seyir gerçekleştiriyor" dedi.



TOPLAM 17 ULUSLARARASI ÖDÜL

Bu yıl 49'uncusu düzenlenen ve dünyanın pek çok farklı ülkesinden katılımın olduğu yarışmada Sarp Yachts firması iki ödülünü geçen ay düzenlenen Uluslararası Frankfurt Fuarı'ndaki törenle aldı. İlk süper yatı La Passion ile süperyat dünyasının en prestijli ödülü olan World Superyachts Awards 2017 ödülünü kazanan ve Neptün heykelciğini Türkiye'ye getiren firma, bugüne kadar uluslararası alanda toplam 17 ödül aldı.