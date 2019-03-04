LÖSEV için koştular

ANTİAD üyeleri, kurumsal olarak Runatolia'da yarıştı. Kaptan Amerika, Süpermen ve Thor kostümlü animatörlerin de renk kattığı ANTİAD üyeleri, koşunun ardından ATİK'te üyelerine ve Antalya LÖSEV yetkililerine barbekü partisi düzenledi. LÖSEV Antalya İl Koordinatörü Tutku Canıdar, ANTİAD ile Runatolia 2019'da birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyduklarını, destekleri sayesinde 45 öğrenciye burs imkanı sağladıklarını, önümüzdeki dönemlerde de birlikte çalışmak istediklerini dile getirdi. ANTİAD Başkanı Ersen Göksan ise "Koşuya katılan, dışarıdan maddi ve manevi destek veren tüm üye ve yakınlarına teşekkür ederim. 55 kişi ile ANTİAD adına LÖSEV için koştuk. Gururla ifade etmeliyim ki LÖSEV'in Runatolia'daki en büyük destekçisi olduk. Lösemi tedavisi gören çocuklarımızın eğitimlerine katkı verebilmek her şeyden önce bizim için bir görevdi. LÖSEV'e destek verme onurunu bizlere yaşatan LÖSEV Antalya İl Koordinatörü Tutku hanıma ve LÖSEV çalışanlarına çok teşekkür ederim" diye konuştu.