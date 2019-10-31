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Lisanslı telsizci olacaklar

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nce (KEGM) Antalya'da gerçekleştirilen yılın son 'Amatör Telsizcilik Sınavı'na 178 aday katılırken, 13 yaşındaki Halit Batu Değirmenci en genç aday oldu.

ANTALYA 29.10.2019, 10:32
Lisanslı telsizci olacaklar
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ANTALYA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 9 sınıfta yapılan sınava Antalya, Isparta, Burdur, Konya ve Denizli illerinden 178 aday katıldı. Sınav, KEGM'nin görevlendirdiği Yaşar Yalçın, İsmail Fırat ile Münir Aktaş'tan oluşan komisyon gözetiminde yapıldı.

TELSİZ OPERATÖRÜ OLACAK

Sınava giren ortaokul öğrencisi Halit Batu Değirmenci ise en küçük aday olarak ilgi odağı oldu. Soruların yüzde 90'nına doğru yanıt verdiğine inanan sınavın en küçük amatör telsizci adayı Değirmenci, "Sınavın sonucunu büyük bir heyecanla bekliyorum. Amacım ülkemizde yaşanabilecek doğal afet olaylarında telsiz üzerinden yapılacak kesintisiz haberleşmeye katkıda bulunabilmek. Bunun için sınava çok sıkı çalıştım" dedi.Sınavda, amatör telsizciliğe gönül vermiş lisans yükseltmek ve ilk kez A-AB-C lisanlarına sahip olmak isteyen adaylar telsiz yönetmeliği, işletme ve teknik konularındaki sorulara cevap verdi. En az 60 soruya doğru yanıt verenler A sınıfı lisans için de ayrıca mors haberleşmesinde başarılı olanlar sınavı kazanmış olacak.

YASAL HABERLEŞME YAPACAKLAR

'Acil Afet Haberleşme İstasyonu'nu çalıştıran ve devletin birçok kurumlarıyla protokolü bulunan Türkiye Radyo (Telsiz) Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Antalya Şubesi ile Antalya Telsiz ve Radyo Amatörleri Derneği'nin de (ANTRAD) destek verdiği sınavda başarılı olanlar Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nce verilecek amatör telsizcilik lisansına sahip olacak. Telsizciler, sahip olacakları lisanslarıyla tahsis edilmiş yasal frekanslarda çalışan el, mobil ve kısa dalga telsizleriyle ulusal-uluslararası haberleşme yapabilecek. Sınavı kazanan adaylar istenen belgeleri ilgili kuruma ibraz ederek çağrı işaretli telsiz lisanslarını 15 gün içinde alabilecek.

ACİL DURUM HABERLEŞMESİ

Amatör telsizcileri bir çatı altında toplayan Türkiye Radyo (Telsiz) Amatörleri Cemiyeti (TRAC) telsiz operatörleri doğal afet, savaş ve olağanüstü hal durumunda Ankara'da kriz merkezi, il ve ilçelerde de kriz masalarında görev yapıyor.Lisanslı telsiz operatörleri afet yaşanan bölgelerde 'Mobil Acil Afet Haberleşme İstasyonu' oluşturarak hayati önem taşıyan kesintisiz telsiz haberleşmesini sağlıyor. Telsiz sistemleriyle dünyanın en ücra köşesine ulaşabilen TRAC üyeleri, AFAD, diğer arama-kurtarma birimlerinin de haberleşme kanadını oluşturuyor.

#Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü #Lisanslı telsizci #Antalya
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