Likya Yolu yürüyüşüne çağrı

TURİZM Haftası etkinlikleri kapsamında Fethiye'den başlayıp Antalya merkeze kadar uzanan 500 kilometrenin üzerindeki Antik Likya Yolu'nda Antalya Valiliği ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün işbirliğinde doğa yürüyüşü gerçekleştirilecek. Dünyanın birçok ülkesinden doğa meraklılarına Akdeniz kıyılarında eşsiz manzaralar sunan, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin yürüyüş yaptığı Likya Yolu'nda 18 Nisan Perşembe günü düzenlenecek yürüyüşe Vali Münir Karaloğlu da katılacak. Ulupınar-Olympos arasındaki 13 kilometrelik etapta gerçekleşecek halk yürüyüşüne Antalyalıları davet eden Vali Münir Karaloğlu, "Turizm Haftası kapsamında gerçekleştireceğimiz Ulupınar-Olympos Likya Yolu yürüyüşünde birlikte olalım. Spor, sanat ve gastronomiyle bezeli bir tarih yolculuğu yapacağız" dedi. Yürüyüş için 18 Nisan Perşembe günü saat 08.30'da Antalya Arkeoloji Müzesi bahçesinden Ulupınar'a ücretsiz otobüsler kaldırılacak. Rehberler eşliğindeki yürüyüş Ulupınar'dan başlayacak. Güzergahta yüzyıllardır hiç sönmeyen ateşiyle ünlü Yanartaş'ta tiyatro gösterimi ve yan flüt dinletisi sunulacak. Yanartaş'tan Çıralı'ya devam edecek yürüyüş Olympos'ta gezi ve tapınak girişindeki yan flüt dinletisiyle sona erecek.