Letonya Fahri Konsolosu Ulukapı'ya devlet nişanı verildi

LETONYA'NIN Antalya Fahri Konsolosu Aslı Bayar Ulukapı'ya, 2004'ten bu yana yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı Letonya tarafından devlet nişanı verildi.

2004'ten bu yana Letonya'nın Antalya Fahri Konsolosluğu görevini yürüten Aslı Bayar Ulukapı, iki ülke arasındaki sosyal, kültürel, ticari ilişkileri güçlendirmek için yaptığı çalışmalar nedeniyle devlet nişanı belgesine layık görüldü. Aslı Bayar Ulukapı, Letonya'da düzenlenen konsoloslar toplantısında Türkiye Başkonsolosu Ahmet Arbatlı ve diğer konsolosların da yer aldığı törende Letonya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Andrejs Pildegovics'ten devlet nişanı belgesini aldı.

Ödülden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ulukapı, 14 yıl boyunca iki ülke arasındaki ilişkileri en üst noktaya taşımak için önemli çalışmalara imza attıklarını belirterek, "Türkiye'de Letonya'nın kültürel tanıtımını yapmak için sergi çalışmaları, şarkı-dans gösterileri ve mimari tanıtımlar yaptık. Ticari ve ekonomik ilişkileri güçlendirme noktasında iki ülke girişimcilerini hem Letonya hem Türkiye'de bir araya getirdik. Şimdi Antalya ve Riga illerini ve mümkünse ilçeler bazında kardeş şehir yapmak üzere çalışmalar yürütüyoruz. Letonya ile Türkiye arasındaki bağları yalnızca turizmle sınırlı tutmayıp her alanda geliştirmek için gösterdiğimiz çalışmaların böylesi önemli bir belge ile taçlandırılması bizleri son derece memnun etti. Tüm çalışma arkadaşlarıma ve bizleri destekleyenlere teşekkür ediyorum" dedi.