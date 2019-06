Letonya Büyükelçisi'nden Vali Karaloğlu'na ziyaret

VALİ Münir Karaloğlu bir dizi ziyaret için Antalya'da bulunan Letonya Ankara Büyükelçisi Peteris Elferts'in yaptığı ziyaretten memnun olduğunu dile getirdi. 2019 yılının Antalya turizmi için rekorlarla başladığını belirten Vali Karaloğlu, "Antalya turizmde her sene yeni rekorlara koşuyor. Pazarımız ve turizm gelirlerimiz her sene daha da artıyor. Bu senenin ilk beş ayının rakamlarına baktığımızda mutlu olmamak elde değil. Letonyalı turistlerin sayısındaki artış da bizi mutlu ediyor" dedi. 2019 yılında Antalya'ya gelen Letonyalı turist sayısında da geçen seneye göre yüzde 50.2'lik bir artış olduğuna değinen Münir Karaloğlu, "Bu rakamların artacağına inanıyorum. Letonyalıların Antalya'yı tercih etmesinde Büyükelçi Peteris Elferts'in de katkıları büyük. Kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi. Letonya Büyükelçi Elferts ziyaretin ardından Vali Münir Karaloğlu'na Letonya'nın tarihi ve kültürel değerlerini anlatan iki kitap hediye etti.