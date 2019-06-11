Letonya Büyükelçisi Elferts, Başkan Böcek'i ziyaret etti

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Letonya'nın Ankara Büyükelçisi Peteris Elferts'i ağırladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Mustafa Gürbüz ve Letonya Antalya Fahri Konsolosu Aslı Ulukapı'nın da hazır bulunduğu ziyarette Büyükelçi Elferts, Başkan Böcek'e görevinde başarılar diledi.

ATSO İŞ HEYETİ LETONYA'YA GİDECEK

Geçen nisanda Antalya ve Kemer'de ortaklaşa düzenlenen Letonya Folk Festivali'ne 13 ülkeden 200'e yakın dansçının konuk olduğuna dikkat çeken Büyükelçi Elferts, “Kültürel anlamda geliştirdiğimiz güzel ilişkilerin yanı sıra ekonomik anlamda da iyi ilişkiler kurmak istiyoruz. İki hafta içerisinde fahri konsolosun öncülüğünde Antalya Ticaret Odası'ndan iş heyeti Letonya'ya gelecek" dedi.

'HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIZ'

Büyükelçi Elferts'i Antalya'da görmekten ve ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Böcek, Letonya ile Antalya arasında ekonomik, ticari ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesinde her türlü desteği vermeye hazır olduklarının altını çizdi. Bakan Böcek, geçen dönem Antalya Büyükşehir Belediye Meclis üyesi olan Letonya Antalya Fahri Konsolosu Aslı Ulukapı'ya Antalya ve Letonya ilişkilerinin gelişmesi adına gösterdiği özverili çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Ziyaretin sonunda Büyükelçi Elferts, Başkan Böcek'e Türk arşivlerinden derlenen bilgilerle hazırlanan ve 1918-1940 yılları arasındaki Letonya-Türkiye ilişkilerini anlatan bir kitap hediye etti. Başkan Böcek de Büyükelçi Elferts'e Antalya'ya özgü reçellerden takdim etti.