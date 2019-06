Lara plajından her gün 60 ton çöp toplanıyor

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi ve İşletme Şube Müdürlüğü ekipleri, Lara Plajı'nda temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki Lara Halk Plajı, havanın ısınmasıyla birlikte vatandaşların ve turistlerin akınına uğruyor. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, her gün on binlerce insanın faydalandığı plajlarda kirlilik yaşanmaması ve daha sağlıklı bir ortamda denize girilebilmesi için temizlik çalışması yapıyor. Vardiya halinde çalışan temizlik ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte başladıkları mesailerini gece de sürdürüyor. Sahilde bulunan umumi tuvaletler, duş alma üniteleri, soyunma kabinleri, yürüyüş yolları sürekli temizleniyor ve onarılıyor. Plaja ve piknik alanlarına atılan çöpler tek tek toplanıyor. Çalışmalar plaj kullanımının azaldığı gece ve sabahın ilk saatlerinde yoğunlaşıyor. Gündüz plajlara gelen vatandaşların temiz bir sahille karşılaşması için üstün bir çaba sarf ediliyor.



100 ton çöp temizleniyor

2 çöp kamyonu, 2 yol süpürme aracı, 1 çok amaçlı temizlik aracı, 2 vidanjör, 1 lastik tekerli kepçe, 1 römorklu traktör, 1 damperli kamyon, 1 elektrikli vakumlu süpürge makinesi, 1 adet çok amaçlı mini yol süpürme aracı, 1 adet kum eleme makinesi, 1 çift kabin pikapla görev yapan temizlik ekipleri, Lara sahilinde hafta içi her gün ortalama 60 ton çöp topluyor. Plajlara talebin en üst seviyeye çıktığı cumartesi ve pazar günleri ise bu miktar toplam 100 tona kadar yükseliyor.