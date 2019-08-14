Lara kıyıları nitelikli doğal koruma alanı oldu

ANTALYA'NIN dünyaca ünlü Lara kıyı bandı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu (ETBAR) kapsamında doğal Sit alanlarının yeniden düzenlemesi kapsamında 2'nci Derecede Doğal Sit Alanı'ndan, Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı olarak değiştirildi. Talya Otel'den başlayıp Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü alanın doğu kısmındaki Nazar Beach'e kadar toplamda çevresi 21 kilometre ve yaklaşık 557 dekarlık alan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce yayımlanan ilana göre, Muratpaşa ilçesi sınırlarındaki Lara Kıyı bandı Doğal Sit Alanı koruma statüsü 'Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı' olarak değiştirildi. Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nun 2 Temmuz 2019 tarihli kararı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 18 Temmuz 2019 tarihinde onaylandı.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün yayımladığı ilanda, Doğal Sit-Kesin Korunacak Hassas Alan'ın tesciline ilişkin idari sürecin ise devam ettiği belirtildi. Söz konusu alanda kıyı şeridindeki yol ile falezler arasındaki alanı kapsayan Nitelikli Doğal Koruma Alanı dışındaki falezleri de içine alan kıyı şeridinin 1'inci Derecede Doğal Sit Alanı'ndan, Doğal Sit-Kesin Korunacak Hassas ilan edilmesiyle ilgili teknik süreç ise devam ediyor. 1'inci Derecede Doğal Sit Alanı'na göre koruma önlemlerinin çok daha ağır olduğu Kesin Korunacak Hassas Alan ilanı da çıktıktan sonra falezlere artık zorunlu altyapı hizmetleri dışında tek bir çivi dahi çakılamayacak. Kesin Korunacak Hassas Alan ilan edilecek bölgenin ise toplamda 686 dekar ve 21.2 kilometre olması bekleniyor.