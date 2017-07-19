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Kuruyan Düden Şelalesi suya kavuştu

Suların tarım arazilerine yönlendirilmesi nedeniyle 15 gün önce susuz kalan Düden Şelalesi, Antalya Büyükşehir Belediyesinin projesiyle suyuna kavuştu

Kuruyan Düden Şelalesi suya kavuştu

Suların tarım arazilerine yönlendirilmesi nedeniyle 15 gün önce susuz kalan Düden Şelalesi, Antalya Büyükşehir Belediyesinin projesiyle suyuna kavuştu

19 Temmuz 2017 Çarşamba 14:06
Kuruyan Düden Şelalesi suya kavuştu
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ANTALYA'NIN ünlü doğa harikalarından olan ve kent merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta kaynağını Kepez Hidroelektrik Santralinden alan Düden Şelalesi’ne 15 gündür havaların aşırı sıcak gitmesi ve su kaynaklarının tarım arazilerine yönlendirilmesi nedeniyle su verilemiyordu. Her gün yerli yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği ve Antalya Büyükşehir Belediyesinin ANSET şirketi tarafından işletilen Düden Şelalesi’nin girişine ziyaretçileri bilgilendirmek amacıyla "Tarım alanlarının sulanması nedeniyle Düden Şelalesi’nde su akışı yoktur" yazısı asılmıştı.

"ASAT su pompası kurdu"

DSİ’nin şelaleye su akışının aralıklarla sağlanacağını açıklamasının ardından, Büyükşehir Belediyesi, doğal olaylarda şelalenin susuz kalmaması için bir proje hazırladı. Çalışmalar kapsamında ASAT, dev enerji trafoları kurduktan sonra şelale içindeki su kaynağından pompalarla, devir daim sistemiyle şelaleye yeniden su akışını sağladı. Ziyaretçiler ise suyun yeniden akma anını fotoğrafladı. Şelalenin maskotlarından ’Efe’ ve ’Vişne’ isimli iki papağanın suyun gelmesiyle yaptıkları hareketler renkli görüntüler oluşturdu.

"Hiç su akmamasından iyi"

DSİ’nin Düden Şelalesi’ne suyu normal şeklinde verinceye kadar bu sistemin devam edeceği bildirildi.

15 yıldır Antalya’da yaşadığını kaydeden Tülin Candan, "Şelaleye yılda 4 veya 5 kez gelirim. Mart ayında geldiğimde şelalede su çok akıyordu. Birkaç gündür şelalede hiç su akmadığını duymuştum. Büyükşehir belediyesi yapay şekilde olsa suyu getirmiş. Hiç akmamasından böyle akması daha güzel" dedi.

İstanbul’dan Antalya’ya ailesiyle tatil gelen Doğa Karadağ, "İlk kez Düden Şelalesi’ne geldim. Günlerdir şelalede su yokmuş. Bizim şansımıza bugünde su geldi. Çok güzel bir yer. Ailemle bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyorum" diye konuştu.

"Şansımıza su geldi"

İstanbul’dan tatile gelen Erdoğan Karadağ, "Bir haftalık bir tatile geldik. Deniz kum güneşin yanında Düden Şelalesi’ni de merak ediyorduk. Çocuklarımla geldim. Şansımıza bugün su gelmiş. Kuru bir şelaleyi de ziyaret edebilirdik. Şimdi güzelliğin tadını çıkarıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Düden şelalesiAntalyaTarım
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