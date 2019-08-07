Kurban derileri THK'na

THK Antalya Şube Başkanı Süleyman Girgin, kurban derilerini özel hazırladıkları ekiple titiz bir şekilde toplayacaklarını söyledi. Bu konuda mahalle muhtarlarının da yardımıyla Kurban Kesim Hizmetleri Komisyonunca belirlenen kesim merkezlerinde ekipleri oluşturduklarını aktaran Süleyman Girgin, "Kurban derisi bağışlayacak vatandaşlarımız Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri tarafından hazırlanan kurban kesim merkezlerinde bulunan THK görevlilerine makbuz karşılığı kurban derilerini bağışlayabilecek. Kurban derisi bağışı yapmak isteyen vatandaşlarımız için Alo Deri Hattı oluşturulmuş olup 0530 575 30 96 ve 0242 324 48 80 nolu telefonlardan yardım alabilirler" dedi. Girgin, orman yangınları ile mücadele, hava ambulans hizmetleri ve THK Havacılık ve Uzay Bilimleri Üniversitesi öğrencilerine burs verilmesinin yanı sıra sportif havacılığın gelişmesi ve gençlerin havacılık faaliyetlerine daha çok katılabilmeleri için kurban derilerinin THK'na verilmesini istedi.