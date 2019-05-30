Kurbağa adam dünya şampiyonluğu için pedallıyor

ANTALYA Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'nde görevli Sualtı Grup Amiri Vekili Ataman Şekerci, 2007 yılında hobi amaçlı başladığı bisiklet sporunda çok sayıda müsabakaya katıldı. Yarışlarda kürsüden inmeyen Şekerci, ilk olarak 2007 yılı şubat ayında Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) tarafından düzenlenen Alanya Yol Yarışı'nda 7'nci oldu. 8 yıl yarışlara katılmayan ve antrenman yaparak kendini geliştiren Şekerci, 17 Mayıs 2017'de TBF'nin düzenlediği yol yarışında 45 kilometrelik parkuru başarıyla tamamlayarak birinci oldu. Şekerci, ardından 2017'nin haziran ayında Sakarya'da düzenlenen Yol Bisikleti Türkiye Şampiyonası'na katıldı. Burada 60 kilometrelik parkuru tamamlayan Şekerci, 3'üncü oldu. 15 Temmuz darbe girişiminin bastırılması anısına 15 Temmuz 2017'de Muğla'da düzenlenen bisiklet yarışına da katılan Şekerci, 60 kilometrelik parkuru yine başarıyla tamamlayarak 3'üncü oldu. Ataman Şekerci, aynı yıl içerisinde Kapadokya'da düzenlenen Gran Fondo Bisiklet Yarışı'nda ise 110 kilometrede 2'ncilik elde etti. Hem yol bisikleti hem de dağ bisikletindeki başarılarıyla dikkati çeken Şekerci, geçen yıl Denizli'nin Çameli ilçesinde TBF'nin düzenlediği 52 kilometrelik ve Manisa'da düzenlenen aynı parkurun 45 kilometrelik etabında şampiyon oldu.



YUNANİSTAN'DAKİ ELEMELERİ GEÇTİ, DÜNYA ŞAMPİYONASINA GİDECEK

Dünya Şampiyonası'na katılmayı hedefleyen kurbağa adam Şekerci, 21 Nisan'da Yunanistan'da düzenlenen dünya şampiyonası elemelerine katıldı. Farklı ülkelerden 1000'e yakın sporcunun katıldığı elemelerde 45-49 yaş grubunda 12'si Türk 55 kişiye karşı mücadele etti. Şekerci, 120 kilometrelik parkuru başarıyla tamamlayarak Dünya Bisiklet Birliği'nin (UCI) 2019 yılı eylül ayında Polonya'da düzenleyeceği 150 kilometrelik parkurda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.



ŞAMPİYONAYA SIKI HAZIRLIK

Şekerci, Dünya Şampiyonası'nda kürsüye çıkabilmek için kendine özel bir antrenman programı hazırladı. Saat 05.30'da uyanıp bisikletine binen kurbağa adam, sahildeki ısınma turlarının ardından çevre yoluna çıkarak, günlük belirlediği kilometreyi 2 saatte tamamlıyor. Antrenmanın ardından görevli olduğu Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne gelen Şekerci, buradaki mesaisini de aksatmıyor. İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve Deniz Limanı Şube Müdürü Cevdet Arıcı'nın kendisine destek olduğunu belirten kurbağa adam Ataman Şekerci, "Amacım dünya şampiyonasında kürsüye çıkmak. Birçok madalya ve kupa kazanmıştım. Bu şampiyonada esas hedefim Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edebilmek" diye konuştu.





