Kumluca’da güvenlik denetimi

Kumluca'nın Mavikent, Adrasan, Olympos bölgelerinde hizmet veren, otel-pansiyon-hamam-sauna gibi işletmeler denetimden geçti. 

Kumluca’da güvenlik denetimi
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KUMLUCA Kaymakamlığı, Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri İlçe Spor Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yetkililerinin görev aldığı denetimler, yılda 2 kez yapılıyor. Mavikent, Adrasan, Olympos bölgelerinde hizmet veren, otel-pansiyon-hamam-sauna gibi 28 işletmede denetim yapıldı. Kumluca’ya gelen misafirlerin tatilleri süreci boyunca güvenli ve konforlu bir tatil geçirmelerini amaçlayan denetimler 3 gün sürdü. 

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