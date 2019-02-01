Kumluca’da Cumhur İttifakı çalışmalara başladı

ÇALIŞMALARI kapsamında Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, AK Parti ilçe Başkanı Erol Uysal, Belediye Başkan Adayı Hüsamettin Çetinkaya ve ilçe yönetimiyle birlikte MHP İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Ardından, ittifak adayı belirlenmeden önce MHP Kumluca Belediye Başkan Aday Adayı Hüseyin Orhantekin tarafından Kuranı Kerim ve dua okundu.

“Cumhur İttifakımızın kararlarına uyacağız”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MHP Kumluca İlçe Başkanı Yucel Kaplan, “Liderimiz Devlet Bahçeli, ülkemizin bekası için Cumhur İttifakını benimsemiştir. Liderimizin emirleri doğrultusunda, Cumhur İttifakımızın kararlarına uyacağız. 31 Martta İlçemizde Cumhur İttifakının kazanacağından kimsenin şüphesi olmasın.” dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Erol Uysal ise, Cumhur İttifakının Kumluca Belediye Başkan adayı partinin adayı olarak belirlendiğini ifade etti. Uysal, “31 Mart Yerel Seçimlerinin çalışma startını MHP İlçe Başkanlığından başlattık. Belediye Başkan Adayımız ve çalışmalarımız ilçemize hayırlı olsun.” dedi.