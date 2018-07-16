Kumluca’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

KUMLUCA'DA düzenlenen etkinliklere Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun, Belediye Başkanı Yusuf Göven, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Altınay, AK Parti İlçe Başkanı Arif Yavuzer, MHP İlçe Başkanı Yücel Kaplan, daire amirleri, STK Temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Gece Kumluca Belediyesi mehteran Takımının Gösterileri ile başladı.Ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz Şehitliği ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden yaptığı konuşmalar canlı olarak dev ekrandan görüntülü olarak izlendi. Daha sonra Kumluca Müftülüğü’ne bağlı İmam Hatipler tarafından Kur’an-ı Kerim, ilahi, kaside ve dualar okundu. Öğrenci ve yetişkinler tarafından 15 Temmuz ile ilgili şiirler ve kompozisyonlar okundu. Gecede Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun, Belediye Başkanı Yusuf Göven de 15 Temmuz ile ilgili birer konuşma yaptı. Kaymakam Hakkı Uzun ve Başkan Göven, 15 Temmuz hain kalkışmasının, ne kadar tehlikeli bir kalkışma olduğunu, ancak bu milletin darbe adı altındaki artık bu tür ihanetlere boyun eğmeyeceğini anlattılar.Gecenin sonunda Kumluca Müftüsü Hacı Kahraman tarafından dua okundu. 00.18 dede imam hatipler tarafından okunan sela ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gecesi programı sona erdi.