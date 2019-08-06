Kumluca ve Finike’de çiftçiye destek
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Batı ilçelerinde tarımsal sulamada kayıpları en aza indirmek için temizlik ve yeni kanal hatları yaparak çiftçiye destek oluyor. Büyükşehir Belediyesi 66 kilometre toprak kanal temizliği, 32 kilometre beton kanal temizliği ve 6 bin 400 metre yeni kanalet hatlarıyla çiftçinin yüzünü güldürüyor.
BÜYÜKŞEHİR Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, tarafından Finike’nin Sahil Kent mahallesi, Hasyurt mahallesi ve Kumluca’nın Salur mahallelerinde tarımsal sulama kanallarına bakım ve yenile çalışmaları gerçekleştiriliyor. Çalışmaların başladığı, mahallelerde toplamda 66 kilometre toprak kanal, 32 kilometre beton kanal temizliği ve 6 bin 400 metre yeni kanalet hattı döşenerek tarımsal su kayıpları en aza indirilecek. Yaklaşık yüzde 30’nun tamamlandığı çalışmalar Ekim ayında tamamlanacak. Yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti belirten Abdullah Gökçel “Daha önce sulama suyumuz toprak sulama kanallarıyla gelişi güzel bir şekilde akıyor, tarlaya gelinceye kadar ciddi kayba uğruyordu. Büyükşehir’in yaptığı bu kanallar sayesinde suyumuz en az zayiatla tarlalarımıza ulaşacak" ifadelerinde bulundu.
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