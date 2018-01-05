Kumluca Sosyal Hizmet Merkezi, yeni yerine taşındı

ANTALYA'NIN Batı bölgesi için Kumluca ilçesinde 1 Ağustos 2017 tarihinde hizmete giren ve Kumluca, Finike, Demre, Kaş ve Elmalı ilçelerine hizmet veren Kumluca Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü yeni yerine taşındı. Daha modern ve daha ferah bir yere taşındıklarını ifade eden Kumluca Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mehmet Sülekoğlu, “Yeni yerimiz 240 metrekare alana sahip ve burada 16 personelle hizmet vereceğiz. Kurumumuzda; engellilerin evde bakımı, korunmaya muhtaç çocukların ve kadınların tespiti ve gerekli sosyal desteklerin sağlanması, evde bakıma ihtiyacı olan yaşlıların tespiti, ilgili birimlerin talep ettiği sosyal incelemelerin yapılması, şehit ve gazi aileleriyle yakından ilgilenmek, bireylerin eğitim ihtiyaçlarını tespit ederek, gerekli eğitimlerin verilmesini sağlamaktayız. Yeni yerimiz Kumluca’ya hayırlı olsun” dedi.

Çeşitli eğitimlerinde verileceğini belirten Sülekoğlu, sosyal hizmet merkezince aile içi eğitimlerin yanı sıra evlilik öncesi eğitimlerin verileceğini söyledi.