Kumluca SGK hizmet binası 2019'da hizmete girecek

AK Parti Kumluca İlçe Başkanı Arif Yavuzer, AK Parti Finike İlçe Başkanı Osman Aladağ, SGK Kumluca Şube Müdürü Meltem Dilekcan, Kumluca Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Selçuk Çınar, Kumluca Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası Başkanı Bayram İğneli ve yönetim kurulu üyeleri, Göksu Mahallesi'nde yapımı devam eden SGK hizmet binasında incelemelerde bulundu.

SGK hizmet binası inşaatı hakkında bilgi veren Kumluca Şube Müdürü Meltem Dilekcan, yeni binanın 142 bin 512 nüfusa hizmet vereceğini ve binanın tamamlandığında vatandaşların Antalya'ya gitmelerine gerek kalmayacağını söyledi.

Dilekcan, Finike, Kumluca ve Demre ilçelerinde toplam 142 bin 512 nüfusa, 3 bin 312 işveren ve 40 bin 127 sigortalıya hizmet veren SGK Merkez Müdürlüğünün mevcut binasının mülkiyetinin Antalya Büyükşehir Belediyesine ait olduğunu hatırlatarak, "2010 yılından bu yana aynı yerde hizmet veriyoruz. Yeni hizmet binamız yaklaşık 1,5 milyon liraya mal olacak. Yeni binamızda daha geniş ve daha güzel bir ortamda vatandaşlarımıza hizmet etmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

AK Parti Kumluca İlçe Başkanı Yavuzer ise, SGK hizmet binası inşaat çalışmasının daha önce yüklenici firmanın ihale şartlarını yerine getirmediği için feshedildiğini, tekrar yapılan ihale nedeniyle bir süre geciktiğini dile getirdi.

İnşaatta yaptıkları inceleme ve edindikleri bilgiye göre hizmet binasının Ocak 2019'da hizmete girmesinin planladığını belirten Yavuzer, "Bölgemizde yaşayan halkımızın büyük bir çoğunluğu tarımla geçindiği için bu Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü yeni hizmet binasında tarım sigortacılığına daha çok önem verilecek. Yeni hizmet binasının bölge halkına çok faydalı olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.