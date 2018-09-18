Kumluca'daki yangında evi yanan ailelere konteyner ev

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kumluca ilçesinde çıkan orman yangınında evi yanan  Feyzullah Kelleci ve Hasan Yalman'a konteyner ev verildi.

Kumluca'daki yangında evi yanan ailelere konteyner ev
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KUMLUCA'NIN Mavikent Mahallesi Karaöz mevkiinde dün çıkan orman yangınından evleri yanan ailelere Büyükşehir Belediyesi yardım eli uzattı. Yangının ardından dün bölgede Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile bölgede inceleme yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in talimatıyla, evleri zarar gören Feyzullah Kelleci ve Hasan Yalman'a konteyner ev gönderildi.

TAM DONANIMLI EVLER MONTE EDİLDİ

İçinde çek yat, battaniye, halı ve diğer eşyaların bulunduğu konteyner evler Feyzullah Kelleci ve Hasan Yalman'a teslim edildi. Konteynerler Büyükşehir ekipleri tarafından kısa sürede monte edilerek, vatandaşların kullanımına sunuldu.

YENİ YUVALARI İLE TESELLİ BULDULAR

Evlerini kaybetmenin büyük üzüntüsü yaşayan Kelleci ve Yalman aileleri, konteyner evlerle teselli buldu. İki aileye Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından gıda yardımında da bulunuldu. Feyzullah Kelleci ve Hasan Yalman desteklerinden Başkan Türel ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

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