Kumluca Belediyesi'nde devir teslim

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Kumluca Belediye Başkanı seçilen Mustafa Köleoğlu, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Tutku Uysal'dan mazbatasını aldı. Başkan Köleoğlu'na CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, CHP İlçe Başkanı Fahrettin Karaöz, İYİ Parti İlçe Başkamın Bekir Bircan da eşlik etti. Başkan Köleoğlu mazbata töreninin ardından CHP ve İYİ Parti'yi ziyaret etti. Daha sonra Kumluca Belediyesi'ne geçen Başkan Köleoğlu, kalabalık bir topluluk tarafından karşılandı. Kumluca Belediyesi makamında mevcut Başkan Yusuf Göven, yeni Başkan Mustafa Köleoğlu'na görevi devretti. Yusuf Göven, "Kumluca Belediyesi başkanlığı rozetini yeni Belediye Başkanımız Mustafa Köleoğlu'na taktım. Mustafa Köleoğlu bundan sonra bir veya iki partinin değil tüm Kumluca halkının belediye başkanıdır. Bundan da şüphem yoktur. Hayırlı olsun. Allah utandırmasın" dedi. Mustafa Köleoğlu da "Önümüzdeki dönemde Kumluca'da yeni bir yönetim anlayışı olacak. Millet İttifakı'nın oluşturmuş olduğu belediyecilik anlayışını inşallah hep birlikte yaşayacağız. Ötekisi olmayan Kumluca'yı hep birlikte yaşayacağız. Yarım asırdır Kumluca'ya emeği geçen tüm belediye başkanlarıma teşekkür ediyorum. Rahmetle anıyorum. Kumluca'daki sandığa atılan tüm oylarla ben belediye başkanı oldum. Dolayısıyla bundan sonra tüm Kumlucalıların belediye başkanı olacağım" diye konuştu. Belediyenin imkanlarından herkesin eşit şekilde faydalanması için elinden geleni yapacağını vurgulayan Köleoğlu, Kumluca'nın kalkınması için seferber olacağını ve herkese eşit davranacağını aktardı. Konuşmaların ardından Yeni Cami müezzini Samet Yorgancı tarafından dua okundu.