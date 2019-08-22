Kumluca Belediyesi hizmet giderlerinde kullanılmak üzere arsa sattı

MAVİKENT Çanakçı mevkinde Kumluca Belediyesine ait, İmar Planında “Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı” olarak belirlenen 498 nolu adanın 1 ve 3 parselleri ile 501 nolu adanın 2 parselindeki arsalar, açık artırma yoluyla satıldı. 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereği satıştan elde edilen gelir, Kumluca Belediyesinin hizmet giderlerinde kullanılmak üzere açık arttırma usulü ile satışa çıkarıldı. İhaleye 7 şahıs ve 2 firma katıldı. Kumluca Belediyesi Başkanlık Makam odasında yapılan ihale ile satılan arsalar hakkında açıklama yapan Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, “İlçemiz Mavikent Çanakçı mevkinde bulunan ve İmar Planında “Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı” olarak belirlenen 3 ayrı arsamızı 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince açık arttırma usulü ile sattık. Satıştan elde edeceğimiz geliri belediyemizin hizmet giderlerinde kullanacağız” dedi.

