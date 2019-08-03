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Kum heykellere Orta Doğulu turist ilgisi

Antalya'da bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali, ziyaretçi rekoru kırıyor.

ANTALYA 03.08.2019, 11:30 Melike Temir
Kum heykellere Orta Doğulu turist ilgisi
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ANTALYA'da bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali, ziyaretçi rekoru kırıyor. Geçen yıla oranla kapı girişlerinde yüzde 20'lere yakın artış yaşandığını belirten festival direktörü Cem Karaca, özellikle Orta Doğulu turistlerin ilgisinin memnuniyet verici olduğunu kaydetti. Festival Direktörü Cem Karaca, Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali'nin 2019 temasının 'SeaLegends-Deniz Efsaneleri' olarak belirlendiğini belirterek, 100'ün üzerinde kum heykelin sergilendiğini söyledi. Antalya'nın Rus ve Alman turist yönünden zengin olduğunu hatırlatan Karaca, bu dönem Orta Doğulu turistlerden yana yüzlerinin güldüğünü belirtti. Defalarca Antalya'ya gelen Rus turistlerin tarihi ve turistik yerleri gezmek yerine otel tatilini tercih ettiğini kaydeden Karaca, "Antalya'da gezilip görülmesi gereken noktaları keşfedenler genellikle Orta Doğu'dan gelen turistler. Bu nedenle festival alanımız İran başta olmak üzere, diğer Orta Doğu ülkelerinden gelen turistlerle dolup taşıyor" dedi.

ALMAN VE RUS TURİST SOKAĞA ÇIKMIYOR

Havayolu şirketlerinin koyduğu direkt uçuşların bu pazarı hareketlendirdiğini belirten Cem Karaca, Orta Doğu'nun farklı noktalarından Antalya'ya direkt uçuşların artırılması gerektiğini hatırlattı. Alman ve Rus turistin sokağa çıkıp gezmediğini aktaran Karaca, şöyle konuştu: "Bu iki pazara çalışan tur acenteleri, tur çıkışlarının azaldığını söylüyor. Rus ve Almanlar daha çok otel tatilini tercih ediyor. Konakladıkları otelde zaman geçiriyor. Fakat Orta Doğulu turistler, kent merkezine iniyor, gezilip görülmesi gereken noktalara tur ile olmasa da kendi imkanlarıyla bir şekilde ulaşıyor ve orayı keşfediyor." Festival teması kapsamında Leviathan, Captan Silver, Poseidon ve AquaMen heykellerinin yanı sıra girişte bulunan Mustafa Kemal Atatürk'ün kumdan heykeli turistlerden yoğun ilgi görüyor. Alana gelen turistler Atatürk heykeliyle selfie çekmeden gitmiyor.

#Kum heykel #Orta Doğu #Turist
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