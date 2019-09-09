banner470

banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

Son Dakika

'Kuğu Gölü'ne alkış yağdı

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nce bu yıl 26'ncısı düzenlenen Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde heyecan sürüyor. Festivalin üçüncü gösterimi 'Kuğu Gölü' adlı bale eseri oldu.

ANTALYA 09.09.2019, 11:15
'Kuğu Gölü'ne alkış yağdı
banner404

TARİHİ Aspendos Tiyatrosu'nda sahnelenen 'Carmen' operası ile 'Dans Rüzgârları' adlı eserlerin ardından Çaykovski'nin ölümsüz bale yapıtı 'Kuğu Gölü' sahnelendi. Esere yerli ve yabancı bale severlerin ilgisi yoğun olunca giriş kapılarında kısa süreli izdiham yaşandı. Viyana Devlet Opera ve Balesi Birliği'nin sahneye koyduğu muhteşem eserin koreografisini Mihail Sosnovschi hazırladı. Klasik balenin en güzel örneği olan 'Kuğu Gölü'nde, Prens Siegfried'in evliliğe henüz hazır olmamasına rağmen onuruna verilen bir baloda annesinin dileğiyle bir eş seçmek zorunda kalması, ancak avlanmak üzere gittiği gölde büyücü Rothbart'ın kuğu şekline soktuğu Prenses Odette'ye aşık olması konu edildi. Dünyada en çok sahnelenen, 'temiz bir aşkın, büyü ve kötülüğe nasıl galip geldiği'ne de vurgu yapılan 'Kuğu Gölü' hikâyesi, göz alıcı dekor, kostüm ve ışık efektleriyle izleyenlere rüya gibi bir akşam yaşattı. Bale severlerin büyük keyifle izlediği eser ayakta alkışlandı.

#Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü #Kuğu Gölü #Aspendos Opera ve Bale Festival
Yorumlar (0)
33°
açık
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
Namaz Vakti 09 Eylül 2019
İmsak 05:05
Güneş 06:27
Öğle 13:00
İkindi 16:34
Akşam 19:23
Yatsı 20:39
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0
banner440
banner545