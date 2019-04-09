Küçük otellere düşük faizli 'yenileme' kredisi talebi

ATSO 36'ncı Grup Oteller ve Benzer Konaklama yerleri Meslek Komitesi, 'şehir içine turist gelmiyor' sorununa karşı şehir otellerinin standardının yükseltilmesi ve turistin şehir otellerinde kalmasını sağlayacak proje hazırladı. Projenin en önemli noktasını ise ATSO'nun konut sektöründe uyguladığı, üyelerine yönelik Ziraat Bankası ile anlaşmalı 0.98 oranlı düşük faizli kredi imkanı sağlanması oluşturuyor. 36'ncı Grup Oteller ve Benzer Konaklama Yerleri Meslek Komitesi'nden meclis üyesi Alp Özel, bu yıl çok yoğun bir turizm hareketliliği yaşanacağından, turist memnuniyetiyle ilgili önemli bir uyarıda bulunarak, küçük otelciler için hazırlanan bu projenin en önemli sorunu olan finansman teminiyle ilgili destek istedi.

KÜÇÜK OTELLER KENDİNİ YENİLEYEMEDİ

Kamu ve sektör temsilcilerine göre bu yıl Antalya turizminin tüm zamanların rekorunun kırılacağı yönünde açıklamalar olduğu ve yabancı turist sayısının 16 milyonu, yerlinin de 5 milyonu aşacağı öngörüldüğünden toplamda 21 milyonun üzerinde misafir ağırlamasının beklendiği kaydedildi. Birçok beş yıldızlı otelin haziran-eylül ayları arasındaki dönemde şimdiden erken rezervasyonlarla yüzde 100 doluluğa ulaştığını, buralarda yer bulamayan turistin yönünü küçük otellere çevirdiğini dile getiren Özel, “Ancak küçük otellerin birçoğu 2015-2017 yılları dönemindeki krizde iş yapamadığı için 4 yıldır da kendini yenileme fırsatı bulamadı" dedi.

10 BİN YATAKLI BİR OTEL GİBİ

Birçok küçük otelcinin kendi imkanlarıyla bunu yapma şansı olmadığını vurgulayan Özel, “O yüzden kent merkezi 10 bin yataklı bir otel gibi düşünülerek, düşük faizli kredi imkanı tanınmasıyla bu otellerimizin kendini yenilemesi sağlanmalıdır. Aksi takdirde yoğun talep olacağından, küçük otellerde konaklayacak yerli ve yabancı misafirlerimiz açısından şikayete konu birçok olumsuzlukla karşılaşılabilir. Bu da turizmimizin imajını bozacak kötü reklamlara sebep olur. Kültür ve Turizm Bakanlığı başta ilgili kamu kurumları ve sektör tanıtım için ciddi paralar harcıyor, ancak burada oluşacak kötü reklamlar bu tanıtımları da olumsuz etkileyecektir. TOBB aracılığıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı'na iletilmesi amacıyla ATSO yönetim kuruluna ilettiğimiz bu sorunla ilgili bir çözüm oluşturulmasını bekliyoruz" diye konuştu.

ŞEHİRDE TURİST ARTAR

Turistin kent merkezine gelmemesinin yıllardır konuşulan bir sorun olduğunu belirten Alp Özel, “Hedefimiz 5 yıldızlı otellere gelen turisti şehir merkezine getirmek değil, şehir merkezindeki otellerin kalitesini artırarak, turisti şehir otellerine getirmek olmalıdır. Şehir merkezinde irili ufaklı otellerin toplam yatak sayısı 10 bin civarında. Bu otelleri 10 bin yataklı bir şehir oteli olarak düşünmek gerekiyor. Şehir içindeki otellere belli bir standart getireceğiz. Bunun için seyahat acenteleri, tur operatörleri, otelciler, mimarlar gibi tüm ilgililerle masaya oturacağız ve normlar belirlenecek. Yatak örtüsü için hangi tekstil kullanılsın, mimarisi, restoran vs bir sürü detay var. Bunlarla ilgili bakanlık hala 30 yıl önceki şartlara göre yıldız veriyor. Dolayısıyla bunların rehabilite edilmesi gerekiyor" dedi.

FATURA KARŞILIĞI ESASI UYGULANSIN

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın otellere yönelik sağladığı renovasyon amaçlı kredilerin doğru amaçlı kullanımı için 'fatura karşılığı esası' uygulanması gerektiğini belirten Özel, “Şehir otellerinin kalitesinin yükseltilmesi durumunda seyahat acenteleri ve tur operatörleri de tüm pazarlarda korkmadan bu otellerle ilgili satış yapabilecektir. Çünkü bilecek ki bu otellerin hizmet standardı yüksek, birinci sınıf veya ikinci sınıf ona göre müşterisini teslim edebilecek. Örneğin Lara bölgesinde olduğu gibi Kaleiçi bölgesinde de birinci sınıf şehir restoranları vb işyerleri oluşturulmalı. Dolayısıyla şehir içi otellerin ve işyerlerinin kalitesinin artırılması durumunda, turistin şehir merkezinde kalması sağlanabilecektir" diye konuştu.