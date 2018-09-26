Krizi fırsata çevirecek fuar

ANTEXPO A.Ş Yönetici Ortağı Uğur Fora, Türkiye'nin en büyük yaş meyve sebze fuarını tarım ve turizm sektörünün başkenti Antalya'da düzenleyeceklerini söyledi. Antalya'nın hem lojistik hem de ulaşım kolaylığı açısından Orta Doğu, Kuzey Afrika, Türki Cumhuriyetleri ile Avrupa ülkelerine uçakla 3 veya 4 saatlik mesafede olduğunu belirten Fora, fuara 16 ülkeden 400'e yakın alım heyeti ile 100'e yakın marka ve firmaların katılacağını açıkladı.

"Meyve sebze ihracatı yeterli değil"

Türkiye'de yıllık ortalama 40 milyon meyve sebze üretimi yapıldığını, bunun ancak yüzde 7 civarında ihracatının gerçekleştirildiğine vurgu yapan Uğur Fora, "Türkiye'de meyve sebze fiyatları Avrupa'ya göre yüzde 30 daha az seviyede bulunuyor. Bu rakamları görünce Türkiye'nin meyve sebze ihracatında yeterli olmadığı ortaya çıkıyor. Yaş meyve sebze ihracatını mutlaka artırmamız gerekiyor. Türk meyve sebzesini dünyaya daha iyi tanıtmalıyız. Bu nedenle fuarlar çok önemli görevler üstleniyor" ifadelerini kaydetti.

"Krizi fırsata çevirmeli"

Kriz dönemlerinin aynı zamanda 'fırsat' dönemi de olduğunu anlatan Uğur Fora, "Biz ülkemizin, firmalarımızın bu kriz dönemlerini fırsata çevirmesine katkı yapmak istiyoruz. Kriz dönemlerinde yatırım yapmak, girişimci olmak ve fuar açmak oldukça zor. Hedefimiz Türkiye'nin meyve sebzesini uluslararası pazarlara taşımak. Bu alanda ihracatı artırmak için altyapıyı hazırlayarak sektördeki tüm tarafları bir araya getirmeyi hedefledik. Meyve sebze üretim ve ihracatında üs konumunda olan başta Antalya olmak üzere Ege, Çukurova ve Mersin bölgesindeki üretici ve ihracatçı firmaları bekliyoruz" dedi.

Rus gazeteciler de fuara katılacak

Antexpo A.Ş. Yönetici Ortağı Uğur Fora, meyve sebze ihracatında hedef pazar olarak belirlenen Rusya, Irak, Romanya ve Ukrayna'dan da çok sayıda gazetecinin fuara katılacağını sözlerine ekledi.