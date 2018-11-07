Kraliçe adayları foruma katıldı

 Miss Queen of Eurasia Güzellik Yarışması'nın kraliçe adayları Serik'te düzenlenen International Forum Eurasia Plus'a katılarak, yeni teknolojiler hakkında bilgi aldı.

Kraliçe adayları foruma katıldı
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INTERNATİONAL Forum Eurasia Plus'ın bu yıl 2'ncisi Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelde düzenlendi. Toplantıya 30 ülkeden 100'e yakın şirket temsilcisi katıldı. Çeşitli sunumların yapıldığı forumun özel konukları bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Miss Queen of Eurasia Güzellik Yarışması'nın kraliçe adayları oldu. 32 ülkeden yarışmaya katılan güzeller forumda yeni teknolojiler hakkında bilgi aldı. Miss Queen of Eurasia Güzellik Yarışması'nın finali 10 Kasım Cumartesi günü yapılacak. Organizasyon Başkanı Leonid Karatygin, forumun yarışmayla aynı tarihe gelmesinin kraliçe adayları için muhteşem bir fırsat olduğunu belirterek, "Güzeller yarışma heyecanıyla iş dünyasının inceliklerini öğreniyor" dedi.

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