Köy Okullarında ‘Trafik Dedektifleri' yetişecek

5 YILDIR aralıksız süren, yaklaşık 4,5 milyon çocuk ve gence ulaşılan Trafik Dedektifleri Projesi yeni bir açılımla devam ediyor. Bu yıl proje paydaşları arasına Jandarma Genel Komutanlığı'nın da dahil edilmesiyle birlikte kırsal kesimdeki ve köylerdeki çocuk ve gençler de trafik güvenliği eğitimi almaya başlayacaklar. Bu kapsamda OPET'in Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı ile birlikte gelenekselleştirdiği “Trafik Dedektifleri Projesi Yol Kullanıcıları Eğitici Eğitimi” jandarma personeli için düzenleniyor. 81 ilden gelen Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Trafik Hizmetlerinde görevli 135 personel, Trafik Dedektifleri yetiştirmek üzere 5 gün boyunca eğitim alacak.

6'ncısı düzenlenen eğitici eğitimlerinin ardından sertifikalarını alan jandarma personeli görev yaptıkları illerde öğrencilere Trafik Dedektifleri eğitimi vermeye başlayacak. Düzenlenen eğitici eğitiminde, uzman eğitmenler katılımcılara teorik ve interaktif eğitim verecek. 8 ayrı sınıfa ayrılan jandarma personeline verilecek eğitimlerde; Deneyimsel Öğrenme Döngüsü, Çocuk ve Yetişkin Eğitim Prensipleri, Çocuk ve Yetişkin İletişim Becerileri, Empati, Gelişim – Öğrenme, Çocuk ve Yetişkin Eğitimi Benzerlik ve Farklılıkları, Ders Planı Hazırlama, Canlandırma ve Gösterim Metoduyla Ders İşleme konuları işlenecek.

Toplantının açılışında konuşan Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Hizmetleri Daire Başkanı Albay Özgür Ecevit Taşcı, her yıl trafik kazalarının çok fazla sayıda can kaybına sebep olduğunu belirtti. Taşcı, “Trafik ülkemizin en büyük sorunlarından birisi. Jandarma Genel Komutanlığının da en önemli görevlerinden biri kendi sorumluluk sahasında trafik güvenliğini sağlamak. Bu amaçla kontrol ve denetim sistemimiz çok sıkı bir şekilde devam ediyor. Trafik Dedektifleri Projesi'ne de paydaş olarak dahil olmamız geleceğe daha da umutla bakmamızı sağlıyor. Burada 5 gün sürecek profesyonel bir eğitim sonrası sertifika alacak jandarma personelimiz Türkiye'nin dört bir yanına yayılacak, çocuk ve gençlerimize trafik bilinci aşılayacak. Opet'e proje eğitmenlerine sağladıkları bu destek için teşekkür ediyorum. Hep birlikte trafik kazalarını bitirmek için canla başla çalışacağız” dedi.

OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, bu yıl ilk kez jandarma personeline verecekleri eğitim programının kapsamını daha da genişlettiklerini söyledi. Öztürk, “Jandarma Genel Komutanlığı ile el ele daha güvenli bir trafik inşa etmek üzere çalışmalarımızı hızlandırdık. Bu yıl daha da heyecanlıyız. Programımız her yıl daha geniş bir kitleye ulaşıyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen jandarma personelimiz sayesinde kırsal bölgelere ve köy okullarına da ulaşabileceğiz” dedi. Ülkenin en ciddi sorunları arasında yer alan trafik güvenliği sorununu çözmek için canla başla çalıştıklarını vurgulayan Öztürk, “Trafik Kaza istatistikleri incelendiğinde 2013 yılından bu yana çocukların karıştığı ölümlü kazalarda kayıp oranının yüzde 26 azaldığını görüyoruz. Bu oranda şüphesiz ki Trafik Dedektifleri Projemizin de payı var. Çocuklarımız bizim geleceğimiz ve onların bilinçlenmesi, güvenli bir ortamda büyümesi hepimizin ortak hedefi. Trafik güvenliği konusunda daha bilinçli nesiller yetiştirmek amacıyla 5 yıl önce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Polis Eşleri Derneği işbirliğiyle çıktığımız bu yolda güzel sonuçlarla karşılaşmaktan OPET olarak büyük mutluluk duyuyoruz. Şimdi ise Jandarma Genel Komutanlığı'nın da proje paydaşlarımıza eklenmesiyle çok daha geniş kitlerere yayılacağız” dedi. Nurten Öztürk, ‘Trafik Dedektifleri Projesi' ile bugüne kadar 3-17 yaş arasındaki yaklaşık 4,5 milyon çocuk ve gencin yanı sıra dolaylı olarak ailelerine de trafik bilinci aşıladıklarını dile getirdi.

Nurten Öztürk, emniyet kemerinin önemine de dikkat çekerek, olası bir kaza anında emniyet kemerinin araçtaki insanları yaşama ve sevdiklerine bağladığı gerçeğinden yola çıkarak ‘Yaşam Kemeri Projesi'ni hayata geçirdiklerini söyledi. Öztürk sözlerine şöyle devam etti: “Emniyet kemerine ‘Yaşam Kemeri' diyor, bu konuda farkındalık oluşturmak istiyoruz. Ülkemizdeki emniyet kemeri kullanma oranının artırılması hedefliyle başladığımız Yaşam Kemeri projemiz kapsamında hayata geçirdiğimiz bilinçlendirme çalışmalarıyla kısa sürede yol almayı başardık. İnsanların trafik kazalarında hayatlarını kaybetmediği, trafiği sorunsuz bir ülke haline gelebilmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz.”