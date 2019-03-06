KOSGEB'ten, doku mühendisliği projesine destek

VALİ Münir Karaloğlu tarafından açılışı gerçekleştirilen Antalya Teknokent Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi ilk meyvelerini vermeye başladı. Üç ay önce açılışı yapılan merkezde, kök hücre çalışmalarıyla öne çıkan Dr. Durmuş Burgucu ve ekibine, KOSGEB'ten doku mühendisliği alanında proje desteği geldi.

İNSAN SAĞLIĞINA FAYDALI YÖNTEMLER

Yürütücülüğünü Uzm. Dr. Durmuş Burgucu'nun yaptığı doku mühendisliğinde yeni ürün geliştirmeyi amaçlayan projeye, Antalya KOSGEB Müdürlüğü'nden ar-ge inavasyon proje destek programı kapsamında destek sağlandı. Projede, insan hücrelerinden elde edilecek büyüme faktörlerinin ileride insan sağlığına faydalı olacak yöntemler geliştirmeyi, sonrasında ise insan hücre ve dokularının laboratuar ortamında tamirinin amaçlandığı belirtildi.

KOSGEB DESTEĞİ ÖNEMLİ

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu'ndan da onay alan proje ekibinde, tıp fakültesinde yüksek lisans yapan kök hücre biyoloğu Gökçe Ercan da araştırmacı olarak bulunuyor. Gökçe Ercan, bir yandan teorik eğitim alırken bir yandan da pratik deneyim kazanabileceği bir laboratuar ortamında bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Özellikle hematoloji ve kök hücre uygulamaları alanında araştırma yapan, çalışmalarıyla birçok araştırma ödülü alan Dr. Burgucu, desteklerinden dolayı Antalya Teknokent ve KOSGEB Antalya Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

VALİYE VERİLEN SÖZ TUTULDU

Dr. Burgucu, "Sayın Vali Karaloğlu'na açılış konuşmalarını yaptıktan sonra, yüksek teknoloji alanında çalıştığımızı söylemiş, yakın zamanda bir proje hayata geçireceğimize dair kendisine söz vermiştim. Böylece sözümü de tutmuş oldum. Vali beyin gençlere yaklaşımı ve desteğinden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.