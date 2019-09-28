Koruyucu anneler tekne turunda

ANTALYA Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzeanlenen tekne turuna katılan anneler müzik eşliğinde keyifli vakit geçirdi. Düden Şelalesi'ni denizden izleyen ve seyahatlerinden büyük mutluluk duyan anneler, zaman zaman halay çekip oyunlar oynadı.Annelere Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nde yetkililer tarafından çevre bilinci aşılamak ve Sıfır Atık Projesi'ne destek vermelerini sağlamak amacıyla bilgi verildi. Vali Münir Karaloğlu'nun eşi Sevim Karaloğlu doğada bin yıla yakın çevre kirliliğine neden olan plastik poşetler yerine annelerin geri dönüşümlü poşet kullanmalarının önemini vurgulayarak, annelere geri dönüşümlü poşet hediye etti. Yaklaşık iki saat süren tekne turunda anneler Akdeniz'in berrak sularını ve Antalya kıyılarını keyifle izledi.