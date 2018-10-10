Korkuteli'nin bütçesi 84 milyon

KORKUTELİ Belediyesi'nin ekim ayı meclis toplantısı ikinci oturumla devam etti. Belediye Başkanı Hasan Ali İrban'ın yönettiği oturumda 2019 Mali Yılı Tahmini Gelir ve Gider Bütçesi görüşüldü. Mecliste yapılan görüşmelerin ardından Korkuteli Belediyesi'nin 2019 bütçesi 84 milyon lira olarak oybirliğiyle kabul edildi.

Belediye Başkanı Hasan Ali İrban, her mali yıl için hedeflerinin denk bütçe olduğunu belirterek, bunu gerçekleştirmek için de her türlü tasarruf tedbirlerini uygulamakta kararlı olduklarını söyledi. Bütçenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Başkan İrban, "Oybirliğiyle bütçemizin kabulü dolayısıyla başta meclis üyesi arkadaşlarımıza, bütçemizin hazırlanmasında Mali Hizmetler Müdürlüğü personelimize, komisyon üyelerimize, birim müdürlerimize teşekkür ediyorum. Allah bu bütçeyi ilçemize hayırlı, uğurlu şekilde kullanmayı nasip etsin. Allah bizleri mahcup etmesin" dedi.

Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2018, 11:19