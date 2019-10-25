Korkuteli'ne meteoroloji gözlem istasyonu kurulacak

KAYMAKAM Ömer Çimşit'i makamında ziyaret eden Antalya Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürü Davut Öztürk, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün çalışmaları hakkında bilgi verdi. Öztürk, sıcaklık, yağış, nem, basınç, rüzgâr yönü ve şiddeti, toprak sıcaklığı ve meteorolojik parametrelerin ölçümünü yapan OMGİ'nin Korkuteli'ne kurulması yönünde çalışmalar yapıldığını söyledi.Korkuteli'ne bağlı Bayat Mahallesi'ne kurulması planlanan OMGİ'nin meteorolojik hadiseleri 24 saat kesintisiz takip edeceğini belirten Öztürk, yöre halkına tarım ve turizm gibi sektörlerde de meteorolojik destek verileceğini kaydetti. Kaymakam Ömer Çimşit de Türkiye'nin, Meteoroloji Müdürlüğünün başarılı çalışmalarıyla dünyadaki sayılı ülkeler arasında olduğunu kaydetti. Kaymakam Ömer Çimşit ve Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürü Davut Öztürk, daha sonra Bayat Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.