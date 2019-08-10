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Korkuteli'nde çiftlikte korkutan yangın

Korkuteli ilçesinde samanlıkta çıkan yangında 750 balya saman yandı.

ANTALYA 09.08.2019, 17:59 Toygar Dim
Korkuteli'nde çiftlikte korkutan yangın
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YANGIN, Bayat Mahallesi'ndeki bir çiftlikte çıktı. Mustafa Evelek'e ait çiftliğin ağılında başlayan yangın samanlığa sıçradı. Yangın; saman balyalarının da alev almasıyla büyüdü. Çiftlik sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık 750 balya samanın yandığı yangın, ekiplerin yoğun çabasıyla söndürüldü.

#Mustafa #evelek #Yangın #alev
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