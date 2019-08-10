Korkuteli'nde çiftlikte korkutan yangın

YANGIN, Bayat Mahallesi'ndeki bir çiftlikte çıktı. Mustafa Evelek'e ait çiftliğin ağılında başlayan yangın samanlığa sıçradı. Yangın; saman balyalarının da alev almasıyla büyüdü. Çiftlik sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık 750 balya samanın yandığı yangın, ekiplerin yoğun çabasıyla söndürüldü.