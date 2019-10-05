Korkuteli Emniyet Müdürü Caner Çiçek görevine başladı
Hakan Selen’in Antalya Sosyal Hizmetler Şube Müdürü olarak atanmasının ardınan Korkuteli İlçe Emniyet müdürlüğü görevine getirilen Antalya Emniyet Müdürlüğü, Bütçe Şube Müdürü Caner Çiçek görevine başladı.
ANTALYA 05.10.2019, 12:07
HAKAN Selen'in Antalya Sosyal Hizmetler Şube Müdürü olarak atanmasının ardınan Korkuteli İlçe Emniyet müdürlüğü görevine getirilen Antalya Emniyet Müdürlüğü, Bütçe Şube Müdürü Caner Çiçek görevine başladı.Emniyet Müdürü Caner Çiçek, Korkuteli'nin huzur ve güveni için çalışacağını söyleyerek, İlçede görev yapmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Çiçek, " İnşallah ekibimizle birlikte güzel hizmetler yapacağız. Korkutelili vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için 24 saat esasına dayanarak, gecemizi gündüzümüze katarak çalışacağız. Antalya ve Korkuteli'ne yabancı değilim. Yıllardır Antalya'da görev yaptım. Korkuteli'nde görev yaptığım süre boyunca hep sokakta olacağım. ” dedi
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