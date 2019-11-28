Korkuteli- Elmalı yolunda yoğun sis
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde etkili olan yoğun sis nedeniyle Korkuteli- Elmalı karayolunda görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.
ANTALYA 28.11.2019, 12:13
SABAH saatlerinden itibaren yoğunluğunu artıran sis, özellikle Korkuteli- Elmalı karayolunun Karaman Beli'nde görüş mesafesini düşürdü. Karayolunda ilerlemeye çalışan sürücüler, görüş mesafesinin 20 metreye kadar düşmesi nedeniyle zorluk çekti. Yol üzerinde kontroller yapan jandarma ekipleri, sürücüleri sisin yarattığı olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
18°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
Namaz Vakti 28 Kasım 2019
|İmsak
|06:18
|Güneş
|07:42
|Öğle
|12:50
|İkindi
|15:27
|Akşam
|17:49
|Yatsı
|19:08
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|12
|24
|2. Trabzonspor
|12
|22
|3. Başakşehir
|12
|22
|4. Fenerbahçe
|12
|21
|5. Beşiktaş
|12
|21
|6. Malatyaspor
|12
|19
|7. Alanyaspor
|12
|19
|8. Galatasaray
|12
|19
|9. Göztepe
|12
|16
|10. Gaziantep FK
|12
|16
|11. Denizlispor
|12
|14
|12. Çaykur Rizespor
|12
|14
|13. Gençlerbirliği
|12
|13
|14. Konyaspor
|12
|13
|15. Kasımpaşa
|12
|12
|16. Antalyaspor
|12
|12
|17. Ankaragücü
|12
|9
|18. Kayserispor
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|12
|24
|2. Ümraniye
|12
|21
|3. Akhisar Bld.Spor
|12
|21
|4. Erzurum BB
|12
|21
|5. Bursaspor
|12
|20
|6. Menemen Belediyespor
|12
|20
|7. Fatih Karagümrük
|12
|19
|8. Balıkesirspor
|12
|18
|9. Keçiörengücü
|12
|18
|10. Adana Demirspor
|12
|15
|11. Altay
|12
|15
|12. Giresunspor
|12
|13
|13. İstanbulspor
|12
|12
|14. Boluspor
|12
|10
|15. Osmanlıspor
|12
|10
|16. Altınordu
|12
|10
|17. Adanaspor
|12
|9
|18. Eskişehirspor
|12
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|13
|37
|2. Leicester City
|13
|29
|3. Man City
|13
|28
|4. Chelsea
|13
|26
|5. Wolverhampton
|13
|19
|6. Sheffield United
|13
|18
|7. Burnley
|13
|18
|8. Arsenal
|13
|18
|9. M. United
|13
|17
|10. Tottenham
|13
|17
|11. Bournemouth
|13
|16
|12. Brighton
|13
|15
|13. Crystal Palace
|13
|15
|14. Newcastle
|13
|15
|15. Aston Villa
|13
|14
|16. Everton
|13
|14
|17. West Ham
|13
|13
|18. Norwich City
|13
|10
|19. Southampton
|13
|9
|20. Watford
|13
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|13
|28
|2. Real Madrid
|13
|28
|3. Sevilla
|14
|27
|4. Atletico Madrid
|14
|25
|5. Athletic Bilbao
|14
|23
|6. Real Sociedad
|14
|23
|7. Getafe
|14
|21
|8. Granada
|14
|21
|9. Levante
|14
|20
|10. Valencia
|14
|20
|11. Osasuna
|14
|19
|12. Villarreal
|14
|18
|13. Deportivo Alaves
|14
|18
|14. Real Valladolid
|14
|17
|15. Real Betis
|14
|16
|16. Eibar
|14
|15
|17. Mallorca
|14
|14
|18. Celta de Vigo
|14
|12
|19. Espanyol
|14
|9
|20. Leganés
|14
|6