Korkuteli'de orman yangınlarına karşı önlemler alındı

KORKUTELİ Orman İşletme Müdürlüğü'nde yapılan eğitim ve kontrollere teknik personeli ile arazöz ekipleri katıldı. Yangın sezonunun başlaması dolayısıyla müdürlüğe bağlı tüm ekiplerin iş başı eğitimi gerçekleştirilirken, sezonda herhangi bir sıkıntı yaşamamak amacıyla araç, gerek ve yangınlara müdahale malzemelerinin kontrolleri sağlandı.

Orman İşletme Müdürü Hülya Karataş, "Müdürlüğümüz bünyesinde 5 işletme şefliği bulunmaktadır. Bu şefliklere bağlı, 3 arasöz ekibi, 2 ilk müdahale aracımız vardır. Yangın gözetleme ve haberleşme için 2 kulemiz bulunmaktadır. Bunun yanında 8 yangın havuzu, uçak ve helikopterlerimiz bir ihtiyaç halinde Antalya merkezden havalanmaya hazır halde bekletiliyor. Bunun yanında birçok köyde su tankeri mevcut. 3 ilk müdahale aracımız var. Bunlar 300 kilogram ve 25 kilogram köpük alıyor. Bunlar yangına 15 dakikada müdahale edecek ve müdürlüğümüz sınırları içerisinde 3 farklı yerde farklı noktalara konuşlandırılmış durumda. Bunlar özellikle ormana yakın, erken müdahale edecek şekilde konuşlandırılıyor. Kulelerimizde personeller var. Bu personellerimiz 24 saat nöbet tutuyor. Harekat merkezimizde de 6 telsiz, bir faks ve iç hatlarımız mevcut ve yine 24 saat nöbet sistemimiz mevcut. Bir yangın olasılığı halinde 65 kişilik anında müdahale ekibimiz bekliyor" dedi.

Her yönüyle yangın sezonuna hazır olduklarını vurgulayan Orman İşletme Müdürü Hülya Karataş, "Eğitilmiş personel, teknik araç ve gereçle 2019 yangın sezonuna hazırız. Bizim hedefimiz yangınsız bir sezon geçirmek. Küresel ısınma sonucu havaların daha kurak ve sıcak olması nedeniyle orman yangınları konusunda tüm halkımızın ve kuruluşlarımızın dikkatli olmaları gerekiyor" diye konuştu.



