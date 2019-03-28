Korkuteli'de Cumhur İttifakı mitingi

KORKUTELİ Şehitler Anıtı'nda düzenlenen mitinge AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy, Cumhur İttifakı Korkuteli Belediye Başkan adayı Ömer İşlek, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Bayram Doğan ve vatandaşlar katıldı.

Mitingde konuşan Ömer İşlek, "Belediyecilikte 35 yıl geriden geliyoruz. Bunun sebebini anlatmaya çalıştık. Her gelen belediye başkanı elinden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışmış. Ortada 100 proje varsa sadece 20-25 tanesini yapabilmişler. Yapılmayanlar birike birike Korkuteli bu hale gelmiş. Şimdi elinizde bir fırsat var. Cumhur İttifakı ile bir fırsat var. Bu fırsatın adı Ömer İşlek değil. Peki, nedir bu fırsatın adı? Sizlerden rica ediyorum. Her partiden konu komşunuza anlatmanızı istiyorum. İlk defa Korkuteli Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ve iktidarın buluşma fırsatı var elinizde. İlk defa bu üçgeni kurmak sizlerin elindedir" dedi.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU TELEFONLA BAĞLANDI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da mitinge canlı telefon bağlantısıyla katıldı. Bu şekilde vatandaşlara seslenen Bakan Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ömer İşlek kardeşime sahip çıkmalarını rica ediyorum. Cumhur İttifakı'mızın Korkuteli'deki adayı Ömer İşlek kardeşimdir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın adayı, Korkuteli'de Ömer İşlek'tir. Devlet Bahçeli'nin Korkuteli'deki adayı Ömer İşlek'tir ve bizlerin de adayıdır. Hepimiz arkasındayız. Sadece seçim zamanında değil, tüm projelerinin arkasındayız. Sizlerin de destekleriyle, oylarıyla seçildikten sonra inşallah o projelerin hayata geçmesi konusunda arkadaşlarımızla, teşkilatlarımızla ve milletvekillerimizle beraber çalışacağız. Ve Korkuteli'mizi hak ettiği noktaya getireceğiz. Enerji bakanımızın da müjdesini verdiği gibi doğalgazı da inşallah en yakın zamanda Korkuteli'mize getireceğiz. Yollarımızı yapıyoruz, tüm hizmetlerimizi yapıyoruz, 31 Mart'ta da inşallah Korkuteli'de Cumhur İttifakı adayı Ömer İşlek kardeşim sizlerin oylarıyla belediye başkanı seçilecek."

Miting diğer konuşmalarla sona erdi.