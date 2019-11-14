Korkuteli'de 603 ünite bağış
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde Kızılay'ın düzenlediği kampanya kapsamında 8 günde 603 ünite kan bağışı toplandı.
TÜRK Kızılayı Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi, 3.5 ay sonra geldiği Korkuteli'de kan bağış kampanyası düzenledi. Kan bağışı otobüsüyle yürütülen kampanyada 8 iş gününde 603 ünite kan bağışı toplandı.Dr. Adem Sönmez, "Korkuteli'ne her geldiğimizde halkımız yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle 3.5 aylık bir aradan sonra yoğun bir taleple karşılaştık. Akşam saatlerine kadar kan bağışına devam ettik. Korkuteli'de kan bağış kampanyasına katılım bu gelişimizde de yüzümüzü güldürdü. Gayet memnun olarak dönüyoruz" dedi. Sağlık problemi bulunmayan tüm vatandaşları kan vermeye davet eden Dr. Adem Sönmez, "Kan grubu zor bulunan vatandaşların aynı kan grubunu taşıyan ve acil kan ihtiyacı olanlara hemen yardımcı olabilmek için kan bağışına önem verilmesini istiyoruz. Ülkesini ve insanını seven, sorumluluk sahibi herkesi gönüllü kan bağışçısı olmak için Türk Kızılayı'na kan vermeye çağırıyoruz" diye konuştu.
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