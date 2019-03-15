Koray Aydın, seçim ofisi açtı

MİLLET İttifakı Serik Belediye Başkanı Adayı İYİ Parti'li Yusuf Mecek'in seçim koordinasyon merkezi, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın tarafından hizmete açıldı. Açılışta konuşan Koray Aydın, yerel seçim tarihinin yaklaştığını, bütün vatandaşların üzerine düşen görevi yerine getirerek, sandık başına gitmesine istediklerini söyledi. Serik'e yabancı olmadığını ve birbirlerini iyi tanıdıklarını belirten Aydın, özellikle bakanlık yaptığı dönemde Serik'e birçok hizmet yaptığını söyledi. Bu hizmetleri yaparken, kararlılık, inanç ve ülkeye olan sevdalarını ispatladıklarına vurgu yapan Aydın, "Bu bir mahalli seçim, burayı yönetecek insanları seçeceğiz. Bu bizi ilgilendiriyor. Burası bizim yaşam alanımız. Hem yerelde hem de genelde bütün olabilecekler konusunda vatandaşın inisiyatifinin kullanılmasını istiyoruz" dedi. Anketlere göre önde olduklarını ve Antalya'da İYİ Parti'ye verilen ilçelerin tamamını alacaklarını iddia eden Aydın, halkın daha çok çalışması gerektiğine kaydetti.