Köprülü Kanyon'da 2 bin bot suya iniyor

ANTALYA ve çevre ilçelerindeki turistik tesislerde tatillerini geçiren turistler, Köprülü Kanyon Milli Parkı'nda rafting yapıyor. Rafting botlarının turistlerle dolup taştığı Köprülü Kanyonu, Rus turistlerin yanı sıra İranlı turistler tercih ediyor. Rafting yapmak isteyen turistler, profesyonel rehberlerinin yardımıyla rotada ilerliyor. Köprülü Kanyon'un farklı noktalarında akıntıların oluşturduğu dalgaların arasından sıyrılarak su içindeki akıntı ve girdapları aşan turistler, yaşadıkları anları muhteşem olarak adlandırıyor. 7- 10 kilometre arasında değişen rafting parkuru üzerindeki mola istasyonları ise kürek çekmekten yorgun düşen turistlere dinlenme imkanı sağlıyor. Rafting işletmecisi Necmi Aksu, sezonun dolu geçtiğini belirterek, günde 2 bine yakın botun suya giriş yaptığını söyledi. Tatil için Antalya ve çevresini seçen her 10 turistten ikisinin rafting yapmak için geldiğini kaydeden Aksu, "Antalya için Köprülü Kanyon çok önemli bir destinasyon. Buradaki doğal güzellikleri gören turistler hayran kalıyor. Bir kere rafting yapan, bir sonraki tatil programına raftingi mutlaka dahil ediyor. Çünkü burada aradığı her şeyi buluyor. Eğlenceli bir gün geçiriyor, kanyon suyunda serinliyor, bol bol kahkaha atıp, korkuyu yaşıyor. Kısacası yaşanabilecek tüm duyguları turistlere hissettiriyoruz. Kanyon suları, heyecanı, korkuyu, adrenalini ve eğlenceyi yaşatıyor" diye konuştu.