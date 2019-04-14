Konyaaltı’nda Semih Esen başkanlığında ilk meclis

KONYAALTI Belediyesi nisan ayı olağan meclis toplantısı Beydağları Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Meclis öncesinde Başkan Semih Esen, meclis üyelerini tek tek tebrik ederek, yeni dönemin hayırlı olmasını diledi. Toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması sonrası başladı. Meclis açılışında konuşan Semih Esen, “Güzel işlere hep beraber, ortaklaşa imza atarak, mutluluğu ve başarıyı beraberce paylaşacağımız bir dönem olmasını diliyorum” dedi. 11 gündem maddesinin yer aldığı meclis toplantısında komisyon ve encümen üyeleri belirlendi. Konyaaltı Belediye Meclisinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Sözcülüğünü Şevket Korkut, AK Parti Grup Sözcülüğünü ise Duralı Kolpak gerçekleştirdi. Yapılan seçimlerde mecliste birinci başkan vekilliğine Şevket Korkut, ikinci başkan vekilliğine Ali Polat seçilirken, katip üyeler ise Büşra Özdemir ve Hasan Akkoyun oldu. Bir yıl süre ile görev yapacak encümen üyeliğine ise Ayhan Adnan Abay, Nurten Erenler ve Mustafa Çolak seçildi. Konyaaltı Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonuna Şafak Otuzaltı, Tuğba Erke Bostan, Meryem Gökay Balkıç, Demet Gündüz ve Durali Kolpak seçildi. İmar Komisyonu’nda ise Şevket Korkut, Hasan Kiraz, Ali Polat, Mustafa Taşbaş ve Ayla Duygulu yer aldı.