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Konyaaltında Kadın Kooperatifleri geliştiriliyor

Konyaaltında Kadın Kooperatiflerinin geliştirilmesi konulu toplantı düzenlendi.

ANTALYA 24.09.2019, 10:54
Konyaaltında Kadın Kooperatifleri geliştiriliyor
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ANTALYA İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Konyaaltı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Kadın Girişimciliği Kooperatifleri temsilcileri, muhtarlar ve üreticiler ile birlikte Kadın Kooperatifleri konulu geniş katılımlı toplantı düzenlendi. Konyaaltı Kaymakamlığı konferans salonunda düzenlenen toplantı programına, Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü İbrahim Irmak, Konyaaltı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Canan Otruş, İl Ticaret Müdürlüğü yetkilisi Sibel Ersöz, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilisi, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu İcra Kurulu Üyesi Münevver Gençtürk, S.S. Çevre Gıda Kadın Girişimi Üretme ve İşletme Kooperatifi Başkanı Kezban Kaya, S.S. Engelliler ile Engelli Çocuk Ailelerine Destek Kadın Girişimi Üretme ve İşletme Kooperatif Başkanı Gülsüm Soyak ile Konyaaltı muhtarları, üreticiler ve teknik personellerden oluşan 78 kişi katılım sağladı.Toplantıda bölgede kadın girişimciliği ve kadın eliyle yapılabilecek çalışmalar konularında bilgi alışverişinde bulunuldu. Üreticilerin mevcut üretim potansiyelleri değerlendirilerek ürettikleri ürünleri kadın eliyle alternatif pazarlara nasıl aktarılacağı konuları değerlendirildi. Soru cevap şeklinde devam eden toplantı iyi dilek ve temenniler ile sonlandırıldı.

#konyaaltı #Kadın Kooperatifleri
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