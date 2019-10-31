Konyaaltı’nda “Cumhuriyet Yürüyüşü” coşkusu

KONYAALTI Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen ‘Cumhuriyet Yürüyüşü’ Konyaaltı Aquarium önünde, 7’den 77’ye binlerce vatandaşın katılımıyla başladı. Yürüyüşe Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, İYİ Parti Antalya İl Başkanı Yavuz Temizer, İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileri, meclis üyeleri ile birlikte ellerinde Türk bayrağı ve meşalelerle binlerce vatandaş katıldı.

Antalyalılar, Konyaaltı Aquarium ile Konyaaltı Kent Meydanı arası yaklaşık 3,5 kilometre olan güzergahı marş eşliğinde büyük bir coşkuyla yürüdü. Yol kenarındaki vatandaşlarda alkışlarla destek verdi. Yürüyüş korteji, Konyaltı Kent Meydanında bekleyen vatandaşlarla birlikte muhteşem bir coşkuyla son buldu. Konyaaltı Kent Meydanını dolduran vatandaşlar, ilk olarak Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrasının mini konserini dinledi. Daha sonrasında ise Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, yürüyüşe destek veren STK temsilcileri ile birlikte alanı dolduran vatandaşları selamladı.Konuşmasında ilk olarak Cumhuriyet Yürüyüşüne katkı koyan STK temsilcilerine teşekkür eden Başkan Esen, “Birlikte muhteşem bir Cumhuriyet Yürüyüşü gerçekleştirdik. Burada kalpler ‘Atatürk’ diye atar. 96 yıl önce Cumhuriyetimizin ilanından bir akşam önce Türk milleti son derece güzel bir müjde aldı. Ulu Önderimiz ‘Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz Efendiler’ diyerek, Cumhuriyetin kuruluşunun ilk sinyalini verdi. Bizde bu Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacağız. Cumhuriyet ilelebet bu topraklarda yaşayacaktır. Hepinize çok teşekkür ediyorum.” dedi.Başkan Semih Esen’in konuşmasından sonra sahne alan Necati ve Saykolar, Antalyalılara muhteşem bir konser verdi. Alanı dolduran binlerce Antalyalı, Necati ve Saykolar’ın birbirinden güzel şarkılarına eşlik etti. Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcısı Tuba Erke Bostan da Necati ve Saykolar Grubuna günün anısına çiçek takdim etti. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden konser ile Antalyalılar muhteşem bir Cumhuriyet coşkusu yaşadı.