Konyaaltı Sahili'nde 23 Nisan bereketi

Konyaaltı Sahili, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda  doldu, taştı.

Konyaaltı Sahili'nde 23 Nisan bereketi
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin kuruluşunun 99'uncu yıl dönümü Antalya'da renkli görüntülerle kutlandı. Kutlamaların ardından hava sıcaklığının 20 dereceyi aşmasıyla vatandaşlar, parklara ve Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Hafif esen rüzgara aldırış etmeyen vatandaşlar ile yabancı turistler, denize girdi. Bazı vatandaşlar sahilde güneşlenmeyi tercih ederken, aileler de çocuklarıyla keyifli vakit geçirdi. Sahilde koşuşturan çocuklar ile uçurtma uçuran çocuklar renkli görüntüler oluşturdu. Sahil kenarındaki parklar da çocuklarla dolup taştı.

 

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